TP.HCM sắp khởi công 7 dự án ‘khủng’, gồm Trung tâm hành chính mới, công viên Bến Nhà Rồng... 10/04/2026 10:30

(PLO)- Theo lãnh đạo Sở Tài chính, TP.HCM dự kiến tổ chức lễ khởi công, động thổ bảy dự án vào dịp 30-4, trong đó có Quảng trường trung tâm, Trung tâm hành chính TP, công viên cảnh quan Bến Nhà Rồng – Khánh Hội...

Sáng 10-4, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ ba mở rộng, ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, đã thông tin tiến độ khởi công các công trình dịp 30-4.

Theo ông Nguyễn Thanh Toàn, để khởi công, động thổ các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Sở Tài chính đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị rút ngắn tối đa thời gian thực hiện thủ tục nhưng vẫn bảo đảm quy định. "Chúng tôi phấn đấu bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức khởi công, động thổ trong dịp 30-4-2026", ông Toàn nói.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Nguyễn Thanh Toàn thông tin hiện các dự án dự kiến tổ chức lễ khởi công, động thổ vào dịp 30-4 gồm bảy dự án:

+ Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP (31.500 tỉ đồng).

+ Dự án công viên cảnh quan Bến Nhà Rồng – Khánh Hội (20.100 tỉ đồng).

+ Dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Thủ Thiêm (46.300 tỉ đồng).

+ Dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm – Cảng hàng không quốc tế Long Thành (44.600 tỉ đồng).

+ Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại Hóc Môn (59.000 tỉ đồng).

+ Dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (50.800 tỉ đồng).

+ Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (128.872 tỉ đồng).

Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP với tổng mức đầu tư 31.500 tỉ đồng dự kiến khởi công dịp 30-4. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Toàn cho biết đây là các dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đóng góp vào sự phát triển của TP, được Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy UBND TP chỉ đạo sát sao, UBND TP chỉ đạo triển khai với quyết tâm và tập trung cao độ.

Lãnh đạo Sở Tài chính nhìn nhận dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Thủ Thiêm và cao tốc Long Thành – Hồ Tràm là các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, cấp bách kết nối với sân bay Long Thành, kết nối vùng.

Cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 260 của Quốc hội cũng đã được phát huy tối đa trong thời gian qua đối với các dự án lớn lần đầu tiên triển khai ở TP.

Sau dự án Trung tâm TDTT Rạch Chiếc, dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP cũng sẽ được triển khai nhằm góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển không gian trung tâm hiện đại, xứng tầm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các dự án quy mô lớn, có tác động lan tỏa như Khu đô thị Đại học Quốc tế tại Hóc Môn, dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ cũng đang được đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thúc đẩy kinh tế phía Nam, kết nối hạ tầng logistic, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, dự án công viên cảnh quan Bến Nhà Rồng – Khánh Hội là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nơi giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc, tái hiện lại toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công trình dự kiến hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2-9 tới, là trách nhiệm, tình cảm, lời hứa của Đảng bộ và Nhân dân, Chính quyền TP về một công trình xứng đáng tầm vóc vĩ đại nhưng giản dị và sâu sắc như con người của Bác.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Toàn cho rằng việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và tổ chức khởi công đồng loạt các dự án sẽ giúp khơi thông nguồn lực xã hội, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, kích hoạt đầu tư tư nhân, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế của TP trong năm 2026 và các năm tiếp theo.