Siêu đô thị TP.HCM sẽ có quy hoạch tổng thể đa trung tâm vào cuối năm 2026 07/04/2026 16:26

(PLO)- Dự kiến tháng 11-2026, UBND TP.HCM sẽ trình HĐND TP thông qua Quy hoạch tổng thể trước khi chính thức phê duyệt.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch lập Quy hoạch tổng thể TP.HCM.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là lập Quy hoạch tổng thể TP.HCM trong bối cảnh sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Quy hoạch này phải phù hợp với mô hình “siêu đô thị đa trung tâm”, bảo đảm sự thống nhất, kế thừa và phát huy các chức năng vùng của ba địa phương trước đây.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM dự kiến được phê duyệt vào cuối tháng 11-2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Quy hoạch cũng nhằm xác định các chiến lược phát triển đột phá, tái cấu trúc không gian phát triển và phân bố chức năng kinh tế - xã hội. Việc này giúp tối ưu hóa nguồn lực, tránh mâu thuẫn nội vùng, nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng sống.

UBND TP.HCM yêu cầu việc lập quy hoạch phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước để mở rộng không gian phát triển, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Các đơn vị cần nghiên cứu kỹ khó khăn thực tiễn để đề xuất giải pháp khả thi, xử lý kịp thời các vấn đề cấp bách.

Đồng thời, kế thừa có chọn lọc các nội dung quy hoạch của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước đó. Quy hoạch phải xác định rõ vai trò từng khu vực đô thị (trung tâm – vệ tinh – phụ trợ) và đảm bảo tính kết nối về hạ tầng giao thông, logistics, số hóa, năng lượng và sinh thái.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc bảo đảm lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là quyền tự do kinh doanh; không tăng trách nhiệm bất hợp lý cho các đối tượng này.

Về phân công thực hiện, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM chủ trì, phối hợp các đơn vị triển khai theo Nghị quyết 88/2025 của HĐND TP và Quyết định 1463/2026 của UBND TP.

Trong đó, Sở Tài chính là cơ quan thường trực quản lý nhà nước về hoạt động lập quy hoạch. Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn kiểm tra, thẩm định các nội dung liên quan. Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM là cơ quan lập quy hoạch, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư.

Theo lộ trình, dự kiến trước ngày 25-4, TP.HCM sẽ thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể. Đến ngày 30-4, hoàn chỉnh khung chiến lược và phương án quy hoạch sơ bộ lần 1.

Đầu tháng 6-2026, hoàn chỉnh dự thảo lần 1 phương án quy hoạch theo ý kiến của UBND TP và Ban Thường vụ Thành ủy. Dự thảo sẽ tiếp tục được hoàn thiện qua nhiều lần lấy ý kiến. Đến cuối tháng 9, hoàn thiện phương án để đầu tháng 10 xin ý kiến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Dự kiến trong tháng 11, UBND TP sẽ trình HĐND TP thông qua quy hoạch và thực hiện phê duyệt vào cuối tháng.