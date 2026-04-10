Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM: 'Cùng một chủ trương, vì sao nơi triển khai nhanh, nơi triển khai chậm?' 10/04/2026 08:59

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đề nghị làm rõ vì sao cùng một chủ trương, cùng một yêu cầu chỉ đạo nhưng có nơi triển khai nhanh, có nơi triển khai chậm...

Sáng 10-4, Đảng ủy UBND TP.HCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ ba mở rộng; giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II-2026.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, chủ trì hội nghị.

Cùng chủ trì có các Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân, Huỳnh Tân Định, Nguyễn Trường Giang.

Thường trực Đảng ủy UBND TP.HCM chủ trì hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Nhiều dự án, công trình lớn được thúc đẩy

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, nhìn nhận năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định, “tạo đà, tạo lực” cho việc hiện thực hóa các mục tiêu lớn của nhiệm kỳ 2025 - 2030, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đây cũng là năm TP thực hiện tổng kết Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; tham mưu Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển TP, xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt…

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, trong điều kiện tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, quý I năm 2026, TP.HCM đã có nhiều nỗ lực và đạt được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Trong đó, kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi tích cực; nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến.

Một số cơ chế, chính sách mới đã được TP chủ động quán triệt, triển khai ngay từ đầu năm. Nhiều dự án, công trình lớn tiếp tục được rà soát, chuẩn bị hoặc thúc đẩy thực hiện, tạo thêm niềm tin và kỳ vọng về không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới của TP trong giai đoạn tới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP.HCM nhấn mạnh hội nghị hôm nay không chỉ để ghi nhận kết quả, quan trọng hơn là để cùng nhau nhìn rõ những vấn đề đang đặt ra, nhận diện chính xác các điểm nghẽn, các khâu yếu, những mặt còn thiếu thông suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Ông đề nghị hội nghị thảo luận thẳng thắn, thực chất, đi vào những vấn đề cốt lõi; không né tránh khó khăn, không nêu chung chung, không dừng ở việc phản ánh tình hình mà phải làm rõ nguyên nhân, xác định đúng trọng tâm và đề xuất được giải pháp có tính khả thi, có thể triển khai ngay sau hội nghị.

"Vì sao vẫn còn tình trạng chưa thông suốt?"

Trên tinh thần đó, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, đề nghị hội nghị đánh giá đúng mức độ chuyển động của bộ máy trong quý I. Nhất là mức độ quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã ban hành.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

“Hội nghị cần làm rõ vì sao cùng một chủ trương, cùng một yêu cầu chỉ đạo nhưng có nơi triển khai nhanh, có nơi triển khai chậm. Vì sao vẫn còn tình trạng chưa thông suốt giữa cấp TP với cơ sở, giữa chủ trương với thực thi, giữa nhiệm vụ được giao với kết quả đầu ra” – ông yêu cầu. Theo ông, vấn đề cần đặt ra ở đây không chỉ là tiến độ, mà là năng lực hấp thụ chủ trương, chất lượng cụ thể hóa, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phối hợp của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị.

Ông Nguyễn Lộc Hà cũng đề nghị thảo luận các giải pháp để nâng cao hiệu quả điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đặt ra rất cao. Trong đó, cần hiến kế rõ hơn về cách thức tháo gỡ các điểm nghẽn nội tại của TP, nhất là trong đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông nguồn lực xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù.

Điều quan trọng là phải chuyển từ tư duy điều hành theo chiều rộng sang điều hành có trọng tâm, trọng điểm, có thứ tự ưu tiên, gắn trách nhiệm và gắn kết quả cụ thể.

Ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định TP.HCM không thiếu chủ trương, không thiếu quyết tâm nhưng ở một số nơi vẫn còn khoảng cách giữa chỉ đạo và hành động, giữa phối hợp và phối hợp có hiệu quả, giữa nhận việc và làm đến nơi đến chốn.

“Tôi đề nghị các đồng chí tập trung cho ý kiến về những giải pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương; làm rõ đầu mối, rõ trách nhiệm; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, chuyển hồ sơ lòng vòng…” – ông Nguyễn Lộc Hà nói.

Ngoài ra, hội nghị cần quan tâm đầy đủ hơn đến các vấn đề xã hội, dân sinh, chất lượng sống và quản trị đô thị. Bởi phát triển không chỉ ở chỉ tiêu tăng trưởng, mà còn ở năng lực giải quyết các vấn đề bức xúc của đô thị, ở chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, ở khả năng làm cho người dân cảm nhận rõ sự chuyển biến trong điều hành của chính quyền…