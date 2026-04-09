Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: 'Thi đua không hình thức, tập trung trực tiếp vào tăng trưởng 2 con số'

Sáng 9-4, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề trong năm 2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026.
Tham dự hội nghị, về phía lãnh đạo Trung ương có ông Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ.
Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM…
Nhiều mô hình, giải pháp thiết thực
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhìn nhận năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021 - 2025 của TP cũng như cả nước.
Đặc biệt, năm 2025 còn là năm mà cả nước tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và hình thành chính quyền địa phương các cấp. Đồng thời, cũng là năm mà toàn Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội XIV của Đảng.
Trong bối cảnh đó, TP.HCM sau sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, có quy mô lớn hơn với 6.700 km2, hơn 14 triệu dân, với 168 đơn vị hành chính xã, phường, đặc khu. Đi cùng đó là khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn.
Cũng trong bối cảnh đó, phong trào thi đua yêu nước tại TP tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Các mô hình, giải pháp thiết thực trên nhiều lĩnh vực, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân; nội dung thi đua phong phú, hình thức sinh động; tuyên truyền, vận động và huy động được đông đảo lực lượng và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia.
TP.HCM đã tập trung thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số với các phong trào thi đua chuyên đề về giải ngân đầu tư công, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Những sáng kiến từ cơ sở đã tạo sự lan tỏa rộng khắp, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của TP, nhất là dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tại hội nghị, TP.HCM đã trao tặng 87 Huân chương gồm 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 13 Huân chương Lao động hạng Nhất, 36 Huân chương Lao động hạng Nhì và 36 Huân chương Lao động hạng Ba.
Đồng thời trao tặng bảy Cờ thi đua Chính phủ và 18 Cờ thi đua Thành phố.
“Thay mặt lãnh đạo TP, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của các cấp, các ngành, địa phương, cũng như sự nỗ lực tập trung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân TP trong việc thực hiện các phong trào thi đua năm 2025 vừa qua” – ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.
Thi đua tập trung vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhìn nhận năm 2026 là năm khởi đầu của giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030, TP.HCM thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với địa giới hành chính mới.
Trong bối cảnh đó, năm 2026 đặt ra nhiệm vụ cho TP phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong giai đoạn mới.
“Đây không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế mà là yêu cầu nhiệm vụ chính trị, là sự tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, dẫn dắt của TP đối với cả nước và trong nỗ lực vươn tầm trong khu vực” – ông Cường nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, muốn đạt được mục tiêu này, phong trào thi đua TP trong thời gian tới phải tiếp tục được đổi mới, tổ chức thực chất, đồng bộ, hướng vào các đột phá lớn của TP, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng quản trị đô thị, hiệu quả đầu tư công.
Đặc biệt, phải lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, lấy kết quả công việc chăm lo và đời sống ấm no, hạnh phúc của người dân làm thước đo cho công tác quản lý, điều hành.
Trước những yêu cầu nhiệm vụ trên, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị phải tập trung phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo nguyên tắc: rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ kết quả. Mỗi mục tiêu thi đua phải gắn trực tiếp với chỉ tiêu tăng trưởng, sản phẩm cụ thể, kết quả đo đếm được.
Từ đó, phong trào thi đua phải tạo đột phá về thể chế, kỷ luật thực thi công vụ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao vai trò của người đứng đầu. Mọi chủ trương phải được cụ thể hóa thành hành động, mọi nhiệm vụ phải được lượng hóa bằng kết quả thực hiện.
Đồng thời, tổ chức lại phong trào thi đua theo hướng tăng trưởng và năng suất. "Thi đua không dàn trải, không hình thức mà tập trung trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số" - ông nói và yêu cầu mỗi ngành, mỗi địa phương phải xây dựng kịch bản tăng trưởng gắn với các chỉ tiêu cụ thể, có cơ chế kiểm đếm và có đánh giá định kỳ. Thi đua phải tạo ra tăng trưởng, tạo ra giá trị và đóng góp thực chất vào sự tăng trưởng của TP.
Tạo bước chuyển căn bản về huy động và sử dụng nguồn lực; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư xã hội, khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực đất đai, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nguồn lực phải được phân bổ đúng trọng tâm, tạo ra hiệu quả lan tỏa lớn cho tăng trưởng.
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh phong trào thi đua cũng phải nâng tầm chất lượng tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh toàn cầu; khuyến khích và nhân rộng các mô hình tạo giá trị gia tăng cao, năng suất cao, đóng góp cho ngân sách và xã hội. Tăng trưởng không chỉ nhanh mà phải bền vững, có chiều sâu và có khả năng chống chịu.
Ngoài ra, phải tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, lan tỏa và truyền cảm hứng. Khen thưởng phải chính xác, kịp thời, công tâm, minh bạch và hướng về cơ sở. Đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Gắn kết chặt chẽ với công tác truyền thông, mỗi điển hình phải trở thành những nguồn cảm hứng, mỗi phong trào phải tạo ra một làn sóng lan tỏa trong toàn xã hội.
Đảm bảo mọi ý kiến đóng góp của người dân được lắng nghe
Hưởng ứng phong trào thi đua, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, khẳng định MTTQ TP sẽ cùng TP phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%; đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động gắn với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Vận động nhân dân đồng thuận trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt là các dự án kết nối vùng, để tạo đột phá cho không gian phát triển của thành phố.
Bên cạnh đó, tập trung giám sát, phản biện xã hội các lĩnh vực về cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ của bộ máy chính quyền, các chính sách nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Phát huy dân chủ, thực hiện “ba công khai, ba giám sát” tại khu dân cư; đảm bảo mọi ý kiến đóng góp của người dân được lắng nghe, các nguyện vọng chính đáng của người dân được quan tâm tháo gỡ và các chính sách khi triển khai phù hợp thực tiễn, với tinh thần nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.
Bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện nhất quán phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hệ thống mặt trận thi đua thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” và “Mặt trận số”. Xây dựng cán bộ mặt trận tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng và năng động để dân nhờ. Đảm bảo tinh thần: việc khó không né tránh, việc mới không chần chừ, việc chung không đùn đẩy để đảm bảo tính thực chất và hiệu quả trong từng phong trào.
Thí điểm mô hình "Đại học khởi nghiệp"
Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, cho biết năm 2025, TP.HCM tiếp tục duy trì nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số chuyển đổi số (DTI); hoàn thành hợp nhất hạ tầng số sau điều chỉnh địa giới hành chính; đưa vào vận hành 10 nền tảng số thiết yếu; cung cấp hơn 2.000 dịch vụ công trực tuyến, trên 80% dịch vụ toàn trình; 100% thủ tục hành chính thực hiện phi địa giới.
Dữ liệu dân cư, định danh điện tử và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ đồng bộ, hình thành nền tảng vững chắc cho chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
TP cũng hoàn thiện hành lang pháp lý cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế, triển khai các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ, tạo động lực rõ nét cho cộng đồng doanh nghiệp…
Bước sang năm 2026, Sở KH&CN xác định thi đua hoàn thiện thể chế, cơ chế thử nghiệm và thu hút nguồn lực xã hội. Trong đó, triển khai mô hình sandbox trong lĩnh vực sàn giao dịch công nghệ số, FinTech, tài sản số; tham mưu thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP theo mô hình hợp tác công – tư, sử dụng vốn mồi ngân sách để thu hút đầu tư tư nhân, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, công nghệ cao và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
Đồng thời, thi đua phát triển mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tiếp tục thí điểm mô hình “Đại học khởi nghiệp”; đẩy mạnh liên kết viện – trường – doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng trong từng ngành, từng lĩnh vực, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ…