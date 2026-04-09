Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: 'Thi đua không hình thức, tập trung trực tiếp vào tăng trưởng 2 con số' 09/04/2026 11:32

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh tổ chức lại phong trào thi đua theo hướng tăng trưởng và năng suất. Thi đua không dàn trải, không hình thức mà tập trung trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Sáng 9-4, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025, tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề trong năm 2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Tham dự hội nghị, về phía lãnh đạo Trung ương có ông Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ.

Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM…

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, trao Huân chương cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: LÊ THOA



Nhiều mô hình, giải pháp thiết thực

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhìn nhận năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021 - 2025 của TP cũng như cả nước.

Đặc biệt, năm 2025 còn là năm mà cả nước tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và hình thành chính quyền địa phương các cấp. Đồng thời, cũng là năm mà toàn Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội XIV của Đảng.

Lãnh đạo Trung ương và TP.HCM tham dự hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Trong bối cảnh đó, TP.HCM sau sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, có quy mô lớn hơn với 6.700 km2, hơn 14 triệu dân, với 168 đơn vị hành chính xã, phường, đặc khu. Đi cùng đó là khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn.

Cũng trong bối cảnh đó, phong trào thi đua yêu nước tại TP tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Các mô hình, giải pháp thiết thực trên nhiều lĩnh vực, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân; nội dung thi đua phong phú, hình thức sinh động; tuyên truyền, vận động và huy động được đông đảo lực lượng và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

TP.HCM đã tập trung thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số với các phong trào thi đua chuyên đề về giải ngân đầu tư công, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Những sáng kiến từ cơ sở đã tạo sự lan tỏa rộng khắp, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của TP, nhất là dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Tại hội nghị, TP.HCM đã trao tặng 87 Huân chương gồm 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 13 Huân chương Lao động hạng Nhất, 36 Huân chương Lao động hạng Nhì và 36 Huân chương Lao động hạng Ba. Đồng thời trao tặng bảy Cờ thi đua Chính phủ và 18 Cờ thi đua Thành phố.

“Thay mặt lãnh đạo TP, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của các cấp, các ngành, địa phương, cũng như sự nỗ lực tập trung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân TP trong việc thực hiện các phong trào thi đua năm 2025 vừa qua” – ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Thi đua tập trung vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhìn nhận năm 2026 là năm khởi đầu của giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030, TP.HCM thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với địa giới hành chính mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong trao Huân chương Độc lập Hạng Ba cho nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: LÊ THOA

Trong bối cảnh đó, năm 2026 đặt ra nhiệm vụ cho TP phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong giai đoạn mới.

“Đây không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế mà là yêu cầu nhiệm vụ chính trị, là sự tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, dẫn dắt của TP đối với cả nước và trong nỗ lực vươn tầm trong khu vực” – ông Cường nhấn mạnh.

410 đại biểu đại diện cho 410 cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quét mã QR cam kết thi đua yêu nước. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, muốn đạt được mục tiêu này, phong trào thi đua TP trong thời gian tới phải tiếp tục được đổi mới, tổ chức thực chất, đồng bộ, hướng vào các đột phá lớn của TP, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng quản trị đô thị, hiệu quả đầu tư công.

Đặc biệt, phải lấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, lấy kết quả công việc chăm lo và đời sống ấm no, hạnh phúc của người dân làm thước đo cho công tác quản lý, điều hành.

Ông Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trao Huân chương cho các đại biểu. Ảnh: HÀ THƯ

Trước những yêu cầu nhiệm vụ trên, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị phải tập trung phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo nguyên tắc: rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ kết quả. Mỗi mục tiêu thi đua phải gắn trực tiếp với chỉ tiêu tăng trưởng, sản phẩm cụ thể, kết quả đo đếm được.

Từ đó, phong trào thi đua phải tạo đột phá về thể chế, kỷ luật thực thi công vụ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, siết chặt kỷ cương hành chính, đề cao vai trò của người đứng đầu. Mọi chủ trương phải được cụ thể hóa thành hành động, mọi nhiệm vụ phải được lượng hóa bằng kết quả thực hiện.

Đồng thời, tổ chức lại phong trào thi đua theo hướng tăng trưởng và năng suất. "Thi đua không dàn trải, không hình thức mà tập trung trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số" - ông nói và yêu cầu mỗi ngành, mỗi địa phương phải xây dựng kịch bản tăng trưởng gắn với các chỉ tiêu cụ thể, có cơ chế kiểm đếm và có đánh giá định kỳ. Thi đua phải tạo ra tăng trưởng, tạo ra giá trị và đóng góp thực chất vào sự tăng trưởng của TP.

Tạo bước chuyển căn bản về huy động và sử dụng nguồn lực; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư xã hội, khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực đất đai, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nguồn lực phải được phân bổ đúng trọng tâm, tạo ra hiệu quả lan tỏa lớn cho tăng trưởng.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông trao Huân chương cho các đại biểu. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh phong trào thi đua cũng phải nâng tầm chất lượng tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh toàn cầu; khuyến khích và nhân rộng các mô hình tạo giá trị gia tăng cao, năng suất cao, đóng góp cho ngân sách và xã hội. Tăng trưởng không chỉ nhanh mà phải bền vững, có chiều sâu và có khả năng chống chịu.

Ngoài ra, phải tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, lan tỏa và truyền cảm hứng. Khen thưởng phải chính xác, kịp thời, công tâm, minh bạch và hướng về cơ sở. Đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Gắn kết chặt chẽ với công tác truyền thông, mỗi điển hình phải trở thành những nguồn cảm hứng, mỗi phong trào phải tạo ra một làn sóng lan tỏa trong toàn xã hội.