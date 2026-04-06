TP.HCM nghiên cứu xây phim trường 150 ha, bảo tàng âm nhạc ứng dụng AI 06/04/2026 17:16

(PLO)- UBND TP.HCM giao các sở, ngành nghiên cứu phương án phối hợp đầu tư xây dựng tổ hợp phim trường quy mô lớn khoảng 100 - 150 ha trên địa bàn, thu hút dự án sản xuất phim có chất lượng tầm cỡ trong nước và quốc tế.

UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai kết luận của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại Chương trình gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghiệp văn hóa

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu, triển khai kịp thời, hiệu quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, nguồn vốn, quỹ đất, thủ tục hành chính… cho doanh nghiệp và nhân dân.

Yêu cầu quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm “ứng xử công bằng” đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp lớn hay nhỏ. Tạo môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, xây dựng hệ sinh thái văn hóa lành mạnh, cùng phát triển vì lợi ích chung, không để bất kỳ trường hợp ưu ái đặc lợi nào làm phương hại đến niềm tin của doanh nghiệp và người dân.

Chương trình nghệ thuật "Dòng sông kể chuyện" năm 2023 đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và du khách. Ảnh: TT

Sở Tài chính cùng sở, ngành tổ chức rà soát quỹ nhà, đất công hiện có trên địa bàn, nhất là các mặt bằng chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Đề xuất phương án bố trí, chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp để phục vụ phát triển các thiết chế văn hóa và không gian sáng tạo, góp phần mở rộng không gian cho các hoạt động công nghiệp văn hóa tại TP, không gian biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp như trung tâm hội nghị - biểu diễn, nhà hát quy mô lớn…

Qua đó, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, giao lưu và thưởng thức văn hóa - nghệ thuật chất lượng cao của người dân TP và du khách quốc tế.

Chủ tịch UBND TP cũng giao Sở Tài chính chủ trì việc nghiên cứu, đề xuất thành lập Quỹ phát triển công nghiệp văn hóa của TP theo mô hình quỹ “đầu tư mạo hiểm”, nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật; khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa mang bản sắc Việt...

Xây dựng tổ hợp phim trường

Sở Văn hóa và Thể thao TP được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát, đề xuất bố trí nguồn vốn đầu tư công cho phát triển văn hóa trên địa bàn, tập trung vào các dự án, công trình trọng điểm trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Đáng chú ý, nghiên cứu phương án phối hợp đầu tư xây dựng tổ hợp phim trường quy mô lớn khoảng 100 - 150 ha trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình; tạo thuận lợi thu hút các dự án sản xuất phim có chất lượng, tầm cỡ trong nước và quốc tế tại TP.

“Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch xây dựng Bảo tàng Âm nhạc Việt Nam tại TP với việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và chuyển đổi số trong sưu tầm, trưng bày. Qua đó lưu giữ và giới thiệu tinh hoa âm nhạc dân tộc kết hợp trải nghiệm tương tác hiện đại, thu hút công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ” – văn bản nêu rõ.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường các biện pháp bảo đảm thực thi hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo môi trường sáng tạo lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nghệ sĩ, tác giả và doanh nghiệp.

Song song đó, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án “Sân khấu học đường” nhằm hình thành và bồi đắp thế hệ khán giả tương lai, giáo dục thẩm mỹ, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Đề án cần tập trung đưa các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống và đương đại, nhất là các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian tiêu biểu của dân tộc vào nhà trường bằng hình thức phù hợp với từng cấp học.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ triển khai các giải pháp tạo điều kiện cho hoạt động chiếu sáng nghệ thuật tại các khu vực trung tâm TP, trước mắt là tại một số công trình biểu tượng như Bưu điện TP, Nhà hát TP…, hình thành những điểm nhấn cảnh quan đêm, góp phần xây dựng hình ảnh TP hiện đại, sống động về đêm, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân và du khách.