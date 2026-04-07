TP.HCM tổng kiểm tra 317 cơ sở cung cấp suất ăn trường học trong tháng 4 07/04/2026 17:01

(PLO)- Dự kiến trong tháng 4-2026, TP.HCM sẽ kiểm tra 317 cơ sở cung cấp suất ăn, nguyên liệu và thực phẩm cho trường học.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở cung cấp suất ăn, thực phẩm cho trường học trên địa bàn.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ thực hiện kiểm tra 317 cơ sở là nơi cung cấp suất ăn và cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho trường học.

TP.HCM sẽ kiểm tra 317 cơ sở cung cấp suất ăn trường học trong tháng 4. Trong ảnh: Bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh. Ảnh: NTCC

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm. Trong đó, đoàn kiểm tra chú trọng hồ sơ pháp lý gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với những cơ sở thuộc diện bắt buộc.

TP cũng kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở như: Vệ sinh cơ sở; trang thiết bị, dụng cụ; điều kiện về con người... Đoàn kiểm tra sẽ rà soát nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng nguyên liệu, thực phẩm dùng để chế biến suất ăn và sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm cung cấp cho trường học.

Ngoài ra, TP.HCM còn kiểm tra hồ sơ tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm, ghi nhãn; việc thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu cùng các hồ sơ pháp lý liên quan khác.

Sở An toàn thực phẩm sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu để thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, các đoàn kiểm tra có thể mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp.

Thời gian kiểm tra dự kiến diễn ra trong tháng 4-2026. Sở An toàn thực phẩm sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND TP khi kết thúc đợt kiểm tra hoặc báo cáo nhanh khi có yêu cầu.

Việc kiểm tra nhằm đánh giá khách quan việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của các đơn vị phục vụ bữa ăn cho học sinh. Qua đó, cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, ngăn ngừa sự cố an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh.

Thông qua hoạt động này, TP cũng chấn chỉnh những bất cập trong quản lý nhà nước và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.