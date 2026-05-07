Thành ủy TP.HCM yêu cầu tháo gỡ vướng mắc nguồn cung vật liệu xây dựng 07/05/2026 13:27

(PLO)- TP.HCM sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù và phối hợp liên vùng nhằm bảo đảm cung ứng vật liệu san lấp cho các công trình hạ tầng trọng điểm; khai thác lợi thế sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và cảng Cái Mép - Thị Vải để vận chuyển.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới.

Theo đó, TP.HCM sẽ rà soát, hoàn thiện cơ chế đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số để nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. TP tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Đồng thời, TP xây dựng đề án phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm thống nhất quản lý hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

TP.HCM sẽ tập trung rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, quy hoạch và cơ chế phối hợp liên tỉnh, liên vùng. Ảnh: THUẬN VĂN

TP.HCM cũng sẽ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số và bản đồ tài nguyên khoáng sản thống nhất, bảo đảm liên thông giữa các nguồn vật liệu như đá, cát san lấp, cát biển. Việc này giúp điều tiết hiệu quả nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nguồn ngoài địa bàn.

Song song đó, TP nghiên cứu cơ chế phối hợp liên ngành nhằm bảo đảm cung ứng vật liệu san lấp cho các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia. Ban Thường vụ Thành ủy xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với năng lực điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Mục tiêu là khơi thông các nguồn lực, nhất là cát san lấp, đáp ứng kịp thời tiến độ cho các công trình giao thông và dự án trọng điểm quốc gia. TP cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng hệ thống giám sát hành trình (GPS), biên lai điện tử để kiểm soát nguồn gốc, tải trọng và hạn chế thất thoát tài nguyên.

Đáng chú ý, TP sẽ triển khai các giải pháp khai thác lợi thế sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và cụm cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải. TP định hướng hình thành mạng lưới logistics đường thủy chuyên dụng, quy hoạch các trung tâm điều phối, bến bãi tại cửa ngõ nhằm giảm áp lực giao thông đường bộ.

Cùng với đó, TP siết chặt kỷ cương trong điều hành, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả bảo đảm nguồn cung vật liệu. Các hành vi đùn đẩy, né tránh trách nhiệm gây ách tắc cung ứng hoặc vi phạm pháp luật, đầu cơ, găm hàng, thao túng giá sẽ bị xử lý nghiêm.

TP.HCM khuyến khích doanh nghiệp làm chủ công nghệ sản xuất vật liệu mới, thân thiện môi trường và nâng cao tỉ lệ nội địa hóa. TP cũng tạo điều kiện nghiên cứu sử dụng cát biển trong các dự án hạ tầng, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật và môi trường.