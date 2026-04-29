Nghị quyết 29 gỡ vướng hàng ngàn dự án, khơi thông hàng triệu tỉ đồng 29/04/2026 07:55

(PLO)- Với cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết 29/2026/QH16 kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết 29 về cơ chế đặc thù nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. HoREA đánh giá cao sự quyết liệt của các bộ ngành khi khẩn trương thẩm định dự thảo nghị định.

Chính sách có hiệu lực từ ngày 1-5 này được kỳ vọng gỡ khó cho 3.338 dự án, khơi thông nguồn lực hàng triệu tỉ đồng đang bị lãng phí, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

Phân định rõ ràng cơ chế gỡ vướng dự án

Nghị quyết 29/2026/QH16 ra đời là một dấu mốc pháp lý đặc biệt quan trọng. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước ghi nhận 4.489 dự án đất đai gặp vướng mắc với quy mô vốn đầu tư khổng lồ. Để gỡ nút thắt này, dự thảo Nghị định hướng dẫn đã phân chia rõ ràng các nhóm cần xử lý.

Với dự án cấp Giấy chứng nhận sai quy định, Sở Xây dựng sẽ rà soát điều kiện tiếp tục thực hiện. Nếu UBND cấp tỉnh chấp thuận điều chỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ lập tức tính tiền sử dụng đất bổ sung. Khoản chênh lệch này được tính toán kỹ lưỡng dựa trên giá đất ở và giá đất thương mại dịch vụ tại thời điểm điều chỉnh. Điểm cộng rất lớn về thủ tục hành chính là người dân, chủ sở hữu khi đăng ký biến động sẽ không phải nộp bất kỳ khoản phí hay lệ phí nào.

Nghị quyết 29/2026/QH16 với cơ chế đặc thù sẽ tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, nhóm dự án vi phạm khâu lựa chọn nhà đầu tư hoặc quản lý sử dụng đất sẽ áp dụng quy trình xử lý tương tự cơ chế tại Đà Nẵng và Khánh Hòa, phân tách rạch ròi theo nguồn gốc đất ven biển hay đất rừng.

Đối với các dự án trên đất mà Nhà nước đã thu hồi nhưng không thuộc diện thu hồi theo đúng quy định pháp luật, Sở Tài chính sẽ chịu trách nhiệm rà soát điều kiện; nếu không đáp ứng đủ tiêu chí, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết thực hiện thủ tục thu hồi đất.

Doanh nghiệp gấp rút góp ý hoàn thiện dự thảo

Sự khẩn trương của hệ thống hành chính trong lần sửa đổi này được HoREA đánh giá rất cao. Ngay trong ngày 25-4, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo với tinh thần quyết liệt nhằm bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, giúp chính sách sớm đi vào cuộc sống.

HoREA nhấn mạnh kỳ vọng tháo gỡ khó khăn cho 1.524 dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội và 1.814 dự án đang được chính quyền các địa phương tập trung xử lý. Việc khơi thông nguồn lực hàng triệu tỉ đồng vốn đầu tư không chỉ là đòn bẩy bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo, mà còn khôi phục, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho khách hàng tại các dự án.

Nhiều dự án bất động sản tồn đọng kỳ vọng sớm được tháo gỡ pháp lý nhờ Nghị quyết 29. ﻿Ảnh: QH



Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để trình Chính phủ xem xét ban hành, thời gian hiện tại vô cùng cấp bách. Lãnh đạo HoREA đã chính thức đề nghị các Tập đoàn và doanh nghiệp hội viên phải nghiên cứu thật kỹ lưỡng văn bản dự thảo. Mọi ý kiến đóng góp thực tiễn cần được gửi gấp về Văn phòng Hiệp hội chậm nhất là ngày 28-4-2026 để kịp thời tổng hợp, báo cáo lên Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành liên quan.