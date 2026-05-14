TP.HCM đẩy mạnh tháo gỡ pháp lý cứu hàng loạt dự án 'đóng băng' 14/05/2026 14:53

(PLO)- Lộ trình tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng đang được TP.HCM đẩy nhanh nhằm sớm khơi thông điểm nghẽn pháp lý kéo dài nhiều năm

Sở Tài chính TP.HCM vừa có văn bản gửi Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) đôn đốc doanh nghiệp hoàn thiện báo cáo về những điểm nghẽn pháp lý. Động thái rà soát toàn diện này mang ý nghĩa quyết định nhằm tìm ra phương án giải quyết dứt điểm tình trạng đình trệ, khơi thông nguồn vốn đầu tư lớn.

Dự án đình trệ hơn 20 năm chờ gỡ vướng

Báo cáo gửi Sở Tài chính TP của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Tân An Huy nêu vướng mắc Dự án khu nhà ở tại xã Nhà Bè, TP.HCM (trước đây là xã Phước Kiển) có tổng mức đầu tư khoảng 1.882 tỉ đồng đã hoàn thành khu cao tầng và giáo dục. Dù hạ tầng toàn khu đạt hơn 70%, phần thấp tầng vẫn còn 299 căn chưa thể triển khai.

Nguyên nhân cốt lõi là chủ đầu tư mất khả năng tài chính để nộp tiền nợ thuế, dẫn đến bị đình chỉ mọi thủ tục hành chính, phong tỏa hóa đơn và tài khoản. Cơ quan thuế từng lên kế hoạch kê biên, phát mãi tài sản nhưng bất thành do 313 nền đất đã ký hợp đồng góp vốn với khách hàng. Sự cố khách quan bắt nguồn từ việc lãnh đạo công ty đột ngột qua đời vào năm 2017.

Dự án khu nhà ở Tân An Huy ở xã Nhà Bè gặp vướng mắc đình trệ hơn 20 năm đang chờ TP.HCM gỡ vướng. Ảnh: QH

Đại diện công ty Tân An Huy lý giải việc xây dựng khu thấp tầng bị đình trệ hoàn toàn vì nợ thuế. Doanh nghiệp thiết tha xin được tiếp tục triển khai dự án, thu tiền từ khách hàng để nộp ngân sách. Khách hàng cũng đồng thuận đóng thêm tiền để cùng công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính. Công ty cam kết nếu được tháo gỡ sẽ hoàn thành nộp thuế trong 6 tháng và xây xong dự án trong 24 tháng. Dù vậy, đề xuất vẫn chờ cấp thẩm quyền chấp thuận.

Đồng loạt kiến nghị giải pháp khơi thông nguồn vốn

Không chỉ công ty Tân An Huy, nhiều đơn vị khác cũng đang khẩn thiết kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Đại diện Công ty Lan Anh cho biết doanh nghiệp dùng toàn bộ vốn tư nhân làm hạ tầng và nhà ở xã hội tại Bà Rịa -Vũng Tàu nhưng kẹt khâu tính tiền sử dụng đất từ năm 2021. Việc chậm trễ định giá đất đẩy đơn vị vào thế phát sinh nợ xấu, do đó họ mong sớm được giải quyết định giá và khấu trừ chi phí.

Trong khi đó, lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Quân đề xuất thành phố cần sớm số hóa dữ liệu dự án và phân nhóm vướng mắc theo từng lĩnh vực chuyên biệt như quy hoạch hay đất đai để xử lý đồng loạt thay vì giải quyết đơn lẻ từng trường hợp.

Tập đoàn CT Group lại kiến nghị điều chỉnh thông tin văn bản pháp lý cho dự án nhà ở xã hội Sài Gòn Venice và đưa khu sinh thái hồ Vĩnh Lộc về lại danh mục tiếp tục xem xét xử lý.

Hàng trăm dự án bất động sản tồn đọng tại TP.HCM sẽ được tháo gỡ vướng mắc. ﻿Ảnh minh họa: QH

Về phía cơ quan chức năng, đại diện Sở Tài chính TP.HCM khẳng định thành phố quyết liệt rà soát xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trong năm nay. Doanh nghiệp khi báo cáo phải chỉ rõ hồ sơ ách tắc ở khâu nào và cơ quan nào đang thụ lý. Những vướng mắc kéo dài trên 10 năm hoặc chồng chéo luật sẽ có thanh tra tham gia đánh giá để tìm phương án an toàn cho cán bộ thực thi.