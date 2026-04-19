Quốc hội sắp gỡ 'nút thắt' cho hàng nghìn dự án tồn đọng, thảo luận về thành lập TP Đồng Nai 19/04/2026 14:42

(PLO)- Trong đợt 2, Quốc hội dự kiến dành 1,5 ngày làm việc để thảo luận tại hội trường về các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát.

Theo nghị trình, ngày mai 20-4, Quốc hội sẽ bước vào phiên làm việc đợt 2 của Kỳ họp thứ nhất, kéo dài đến hết ngày 24-4.

Buổi sáng ngày đầu tiên của đợt làm việc, các đại biểu nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra vào thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam, việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Quốc hội cũng nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Nội dung này được Quốc hội thảo luận riêng tại tổ vào sáng cùng ngày.

Những nội dung này Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường vào ngày 22-4.

Các đại biểu đoàn TP.HCM tại một phiên thảo luận tại hội trường của Quốc hội. Ảnh: QH

1,5 ngày thảo luận về kinh tế - xã hội - tài chính

Đáng chú ý, từ chiều 20 đến hết sáng 21-4, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội.

Cụ thể, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025 và tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2026.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2026-2030, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025 và tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Trong quá trình thảo luận, các thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Đồng thời, phiên thảo luận được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri cả nước quan tâm, theo dõi.

Chiều 21-4, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các vấn đề tài chính, ngân sách. Cụ thể là kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; kế hoạch tài chính năm năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Ngoài ra, các đại biểu cũng nghe tờ trình và thảo luận về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Theo dự kiến, chiều 23-4, Quốc hội sẽ bế mạc, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất (nếu có). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có phát biểu quan trọng bế mạc Kỳ họp.

Trước phiên bế mạc, Quốc hội biểu quyết thông qua tám luật, hai nghị quyết quy phạm pháp luật và chín nghị quyết quan trọng khác.

Các đại biểu cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Cùng đó là nghe và thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Một nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo, xin ý kiến (bằng văn bản) các đại biểu tại Kỳ họp về Kế hoạch triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên thảo luận tổ về phát triển kinh tế - xã hội ngày 10-4. Ảnh: PHẠM THẮNG

Xử lý dứt điểm các vấn đề thể chế

Trước đó, tại phiên thảo luận tổ về phát triển kinh tế - xã hội ngày 10-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số thì các cấp, các ngành phải thống nhất từ nhận thức, tư duy đến hành động.

Ông khẳng định tăng trưởng phải đi kèm ổn định và kiểm soát các cân đối lớn của nền kinh tế như cung cầu hàng hóa, tài chính ngân sách, tiền tệ, thanh toán quốc tế… Đặc biệt, Việt Nam không chấp nhận tăng trưởng nóng, cao mà đánh đổi sự bất ổn vĩ mô vì giá phải trả trong trung và dài hạn cho nền kinh tế rất lớn.

Ông cũng nhìn nhận 2026 là năm bản lề rất quan trọng để đạt nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng thời gian tới. Để hiện thực hóa, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề cập đến ba đột phá chiến lược được đề ra trong các nghị quyết, văn kiện Đại hội XIV của Đảng (thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực).

Đáng chú ý, về thể chế, Thủ tướng nêu rõ cần đột phá thể chế và ví đây là con đường tạo hành lang thông thoáng cho cỗ xe kinh tế Việt Nam phát triển. Trước khi có Nghị quyết của Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng, cỗ xe kinh tế vẫn có thể đạt được tốc độ cao hơn khi thể chế đồng bộ, chất lượng cao giống như đường được nâng cấp.

Theo Thủ tướng, năm 2026, hàng loạt vấn đề về thể chế phải được xử lý dứt điểm. Các bộ, ngành cũng sẽ tổng rà soát và xây dựng chiến lược hệ thống pháp luật trong kỷ nguyên mới. Những vướng mắc trong hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp sẽ được xử lý dứt điểm để bộ máy vận hành hiệu quả, thông suốt.

Ngoài ra để tháo gỡ khó khăn cho các dự án, Chính phủ sẽ trình Quốc hội sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 170 để xử lý những dự án tồn đọng về đất đai, quyết tâm xử lý dứt điểm trong quý II.

Liên quan nội dung này, mới đây, Bộ Chính trị đã có Kết luận 24 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, trong đó đồng ý nguyên tắc có cơ chế đặc thù để xử lý các sai phạm ngoài phạm vi các cơ chế đã được quy định tại Kết luận 77 Bộ Chính trị và Nghị quyết 170/2024 của Quốc hội.

Thủ tướng nhìn nhận nguồn lực rất lớn đang tồn đọng ở hàng nghìn dự án. Nếu được khơi thông trở lại, nó chính là nguồn lực rất lớn góp phần cho tăng trưởng… Để khơi thông cho các nguồn lực này, ông yêu cầu bí thư tỉnh, thành và ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy phải chỉ đạo trực tiếp việc triển khai, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trên địa bàn…