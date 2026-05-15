Hơn 6.000 cơ sở nhà, đất dôi dư đang chờ xử lý dứt điểm 15/05/2026 05:00

(PLO)- Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị về việc xử lý với nhà, đất dôi dư, để báo cáo Chính phủ xây dựng nghị quyết đặc thù theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, các địa phương đã hoàn thành việc xử lý bước đầu các cơ sở nhà, đất dôi dư. Tuy nhiên, đối với các cơ sở nhà, đất được xử lý theo phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận phải tiếp tục xử lý ở bước 2 để đưa nhà, đất vào khai thác hoặc xử lý triệt để…

“Tính đến ngày 27-4, số lượng cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý bước 2 còn hơn 6.000 cơ sở” – công điện nêu rõ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà, đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý trước ngày 25-5. Ảnh: VGP

Để đạt mục tiêu và hoàn thành trong quý II-2026, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà, đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý trước ngày 25-5. Các đơn vị phải khẩn trương ban hành văn bản phân cấp thẩm quyền, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở, xe ô tô, máy móc thiết bị... hoàn thành ngay trong tháng 5-2026.

Cùng đó, tổ chức xử lý nhà, đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Tiếp tục rà soát các cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Trường hợp sau khi rà soát có phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn nhưng không có đơn vị phù hợp nhận điều chuyển, các tổ chức đang quản lý phải báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đối với địa phương, Thủ tướng yêu cầu bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh/thành trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư. Việc này nhằm bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong Quý II-2026, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí, trong đó, lưu ý:

Các địa phương cần tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có; hạn chế tối đa xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới tại các tỉnh, thành phố.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp… thì các đơn vị khẩn trương hoàn thành bàn giao, tiếp nhận, đưa vào sử dụng.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phân công một lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh thành trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành làm việc với từng xã, phường, đặc khu. Nhiệm vụ là đôn đốc, hướng dẫn xây dựng phương án và trực tiếp cho ý kiến đề xuất xử lý nhà, đất dôi dư tại cơ sở.

Thủ tướng nêu rõ hiện bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, chính quyền địa phương hiện đã được phân cấp, phân quyền quyết định đối với việc quản lý, khai thác, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý.

Do đó, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cần quyết liệt chỉ đạo rà soát, thực hiện việc quản lý, khai thác, xử lý tài sản công thuộc phạm vi bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công, đồng thời phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và hiệu quả thực hiện.

“Việc thực hiện công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu và cơ quan, tổ chức, đơn vị” – công điện nêu rõ.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính được giao chủ trì nghiên cứu, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị để báo cáo Chính phủ xây dựng Nghị quyết đặc thù theo trình tự, thủ tục rút gọn. Việc này nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng được phân công trực tiếp chỉ đạo việc triển khai, đôn đốc và xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện.