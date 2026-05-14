CSGT hướng dẫn lộ trình đi lại để 'né' đường Cộng Hoà vào ngày mai

Đội CSGT Tân Sơn Nhất thông báo hiện nay tuyến đường Cộng Hoà triển khai thí điểm đường 3 chiều. Theo đó, cao điểm sáng hướng từ Trường Chinh vào trung tâm TP, các phương tiện đi được 4 làn đường. Giờ cao điểm được tính từ 6 giờ đến 8 giờ 30 sáng.
Ngược lại cao điểm chiều, hướng từ đường Cộng Hoà ra vòng xoay An Sương, các phương tiện được đi 4 làn đường.
Lộ trình thay thế để giảm áp lực phương tiện tham gia trên tuyến Cộng Hoà.
Hướng An Sương vào trung tâm TP:
Lộ trình tuyến đường Quang Trung như sau: tại giao lộ Trường Chinh - Phan Huy Ích rẽ trái vào Phan Huy Ích - sau đó đi đường Quang Trung đi vào trung tâm hoặc rẽ phải vào Cống Lở - Phạm Văn Bạch - Tân Sơn - Quang Trung đi vào trung tâm TP.
Khi các phương tiện vào tới mũi tàu Trường Chinh- Cộng Hoà thì đi vào Trường Chinh làn nhỏ tới ngã tư Bảy Hiền như sau:
Phương án 1: Các phương tiện tránh Cộng Hòa hoàn toàn (đi ngã tư Bảy Hiền): Trường Chinh (làn nhỏ) - Ngã tư Bảy Hiền - Lý Thường Kiệt - Bắc Hải- Trung tâm TP.
Phương án 2: Đi đường hẻm lớn/đường song song (né đoạn kẹt Trường Chinh - Cộng Hòa). Sau đó từ đường Trường Chinh (làn nhỏ) rẽ phải vào Dương Đức Hiền - Chế Lan Viên - Lê Trọng Tấn - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh - Bảy Hiền.
Từ Trung tâm TP ra An Sương:
Lộ trình 1: Hầm chui Phan Thúc Duyệt - C12 - Cộng Hoà- Trường Chinh.
Lộ trình 2: Vòng xoay Lăng Cha Cả - Thăng Long - Phan Thúc Duyện - C12- Cộng Hoà - Trường Chinh.
Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết việc triển khai lưu thông 3 chiều trên đường Cộng Hòa sẽ áp dụng từ sáng ngày 15-5. Ngày đầu vận hành chắc chắn người dân sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Vì vậy, ở các nút giao, lực lượng CSGT sẽ có mặt để phân luồng nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Sau khi ứng dụng, nếu có gì bất cập sẽ tiếp tục tổng hợp và điều chỉnh cho phù hợp.
“Để người dân đi lại ổn định, cần có một khoảng thời gian làm quen. Vì vậy, cần khoảng 1 tháng, giao thông trên đường Cộng Hòa mới tạm ổn định được. Trước mắt, chúng tôi sẽ đưa ra một số lộ trình thay thế cho người dân lựa chọn để giảm đi qua khu vực đường Cộng Hòa, hạn chế ùn ứ- Đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất thông tin.
Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết công tác thi công trên đường Cộng Hòa đang được chạy nước rút, phải đêm nay mới hoàn thiện toàn bộ để phục vụ người dân từ sáng 15-5.
Làn đường 3 chiều hiện nay sẽ do lực lượng CSGT chủ động điều tiết theo từng khung giờ. Tại các nút giao cũng được bố trí các dải phân cách lưu động, tùy vào lượng phương tiện sẽ điều phối cho phù hợp. Ví dụ, đóng dải phân cách trái hoặc phải, hoặc đóng cả 2 bên để làn đường ở giữa được chạy “ưu tiên hơn” giúp các phương tiện lưu thông nhanh hơn.
Theo Sở Xây dựng TP, từ ngày 15-5 sẽ phân luồng như sau:
Hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh: 2 làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh.
Hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch: 2 làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.
2 làn đường tại vị trí giữa tim đường: Chiều lưu thông sẽ được điều chỉnh thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.
Cụ thể cao điểm sáng sẽ tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch. Cao điểm chiều sẽ tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh.
Ngoài giờ cao điểm sẽ tổ chức lưu thông 2 chiều các loại xe.
Giờ cao điểm do lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết.