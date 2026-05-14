CSGT hướng dẫn lộ trình đi lại để 'né' đường Cộng Hoà vào ngày mai 14/05/2026 20:49

(PLO)- Đội CSGT Tân Sơn Nhất đưa ra nhiều lộ trình thay thế trong ngày đầu triển thí điểm làn đường 3 chiều trên đường Cộng Hòa.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất thông báo hiện nay tuyến đường Cộng Hoà triển khai thí điểm đường 3 chiều. Theo đó, cao điểm sáng hướng từ Trường Chinh vào trung tâm TP, các phương tiện đi được 4 làn đường. Giờ cao điểm được tính từ 6 giờ đến 8 giờ 30 sáng.

Có nhiều lộ trình thay thế cho người dân né đường Cộng Hòa, giảm ùn ứ. Ảnh: ĐT

Ngược lại cao điểm chiều, hướng từ đường Cộng Hoà ra vòng xoay An Sương, các phương tiện được đi 4 làn đường.

Lộ trình thay thế để giảm áp lực phương tiện tham gia trên tuyến Cộng Hoà.

Hướng An Sương vào trung tâm TP:

Lộ trình tuyến đường Quang Trung như sau: tại giao lộ Trường Chinh - Phan Huy Ích rẽ trái vào Phan Huy Ích - sau đó đi đường Quang Trung đi vào trung tâm hoặc rẽ phải vào Cống Lở - Phạm Văn Bạch - Tân Sơn - Quang Trung đi vào trung tâm TP.

Khi các phương tiện vào tới mũi tàu Trường Chinh- Cộng Hoà thì đi vào Trường Chinh làn nhỏ tới ngã tư Bảy Hiền như sau:

Phương án 1: Các phương tiện tránh Cộng Hòa hoàn toàn (đi ngã tư Bảy Hiền): Trường Chinh (làn nhỏ) - Ngã tư Bảy Hiền - Lý Thường Kiệt - Bắc Hải- Trung tâm TP.

Phương án 2: Đi đường hẻm lớn/đường song song (né đoạn kẹt Trường Chinh - Cộng Hòa). Sau đó từ đường Trường Chinh (làn nhỏ) rẽ phải vào Dương Đức Hiền - Chế Lan Viên - Lê Trọng Tấn - Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh - Bảy Hiền.

Từ Trung tâm TP ra An Sương:

Lộ trình 1: Hầm chui Phan Thúc Duyệt - C12 - Cộng Hoà- Trường Chinh.

Lộ trình 2: Vòng xoay Lăng Cha Cả - Thăng Long - Phan Thúc Duyện - C12- Cộng Hoà - Trường Chinh.