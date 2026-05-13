'Giờ cao điểm' áp dụng trên tuyến đường Cộng Hòa cụ thể ra sao? 13/05/2026 12:09

(PLO)- TP.HCM sẽ tổ chức giao thông 3 chiều trên đường Cộng Hòa theo giờ cao điểm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có khung giờ chính thức.

Theo kế hoạch, từ ngày 15-5, TP.HCM sẽ tổ chức phân luồng giao thông 3 chiều trên tuyến đường Cộng Hòa. Các công việc đang được triển khai gấp rút.

Tăng tốc thi công, áp dụng từ ngày 15-5

Theo ghi nhận của PV PLO, sáng ngày 13-5 trên đường Cộng Hòa, đơn vị thi công đang gấp rút triển khai các công việc liên quan. Trên công trường, có khoảng 10 công nhân đang lắp đặt dải phân cách cứng, hiện khối lượng công việc còn khá nhiều.

Hướng từ đường Trường Chinh đến cầu vượt Hoàng Hoa Thám, công tác lắp đặt dải phân cách đã cơ bản hoàn thành.

Đại diện đơn vị thi công cho biết hiện nay đơn vị đang làm ngày, đêm để đẩy nhanh tiến độ. Trong 2 ngày tới phải hoàn thành toàn bộ để đưa vào áp dụng. Đường Cộng Hòa có mật độ phương tiện giao thông đông đúc nên việc thi công càng thêm khó khăn. Ca sáng và chiều, trên công trường chỉ bố trí được 10 công nhân; đến ca tối đơn vị mới huy động khoảng 30 người.

Lực lượng CSGT sẽ tổ chức phân làn

Theo Sở Xây dựng TP, từ ngày 15-5:

Hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh: 2 làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh.

Hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch: 2 làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.

2 làn đường tại vị trí giữa tim đường: Chiều lưu thông sẽ được điều chỉnh thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.

Hiện nay các phương tiện lưu thông bình thường, chưa triển khai lưu thông 3 chiều.

Cụ thể cao điểm sáng sẽ tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch. Cao điểm chiều sẽ tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh.

Ngoài giờ cao điểm sẽ tổ chức lưu thông 2 chiều các loại xe.

Tuy nhiên, đến nay nhiều người dân chưa rõ "giờ cao điểm" được đi trên tuyến đường trên là khung giờ nào, loại phương tiện được lưu thông quy định ra sao.

Về vấn đề này, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết thời gian lưu thông một chiều ở làn giữa sẽ do Cảnh sát giao thông chủ động điều phối. Qua quá trình thực hiện sẽ chốt lại thời gian giờ cao điểm thích hợp để tổ chức giao thông chính thức.

Theo Đội CSGT Tân Sơn Nhất, hiện nay công tác lắp đặt dải phân cách cứng vẫn đang triển khai, chưa hoàn thiện nên chưa tổ chức phân làn giao thông. Từ ngày 15-5 sẽ chính thức áp dụng theo phương án Sở Xây dựng đã thông qua. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề bất cập sẽ tiến hành điều chỉnh.

Về loại xe được đi ở làn giữa, Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết tất cả các phương tiện sẽ được cho phép nhằm giúp lưu thông nhanh hơn. Để đảm bảo an toàn giao thông, trong những ngày gần đây, tại giao lộ trên đường Cộng Hòa, lực lượng CSGT luôn có mặt phân luồng, hướng dẫn người dân đi lại cho phù hợp.

