Tạm giữ hình sự kẻ lợi dụng giải bùa 'Tứ Phủ' để xâm hại cô gái 14/05/2026 15:30

(PLO)- Công an đã tạm giữ hình sự người đàn ông lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh giải bùa "Tứ Phủ" để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chiều 14-5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự NVM (31 tuổi, trú phường Yên Dũng, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Trước đó, Công an phường Yên Dũng tiếp nhận đơn trình báo của em NTT (18 tuổi, trú xã Tân Thành, Lạng Sơn) về việc bị M thực hiện hành vi xâm hại tình dục vào sáng 6-5 tại điện thờ của gia đình.

Công an phường Yên Dũng đã khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, xác minh cho thấy M lợi dụng việc giải bùa "Tứ Phủ" để thực hiện hành vi quan hệ tình dục đối với em T.

Chiều 9-5, M đã đến Công an phường Yên Dũng đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Qua vụ việc trên, Công an phường Yên Dũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng tín ngưỡng, tâm linh để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng xem bói, gọi hồn, giải bùa, chữa bệnh tâm linh trái pháp luật để xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.