Bắt kẻ nửa đêm đột nhập xâm hại thiếu nữ 14 tuổi 27/04/2026 10:47

(PLO)- Lê Minh Hận đột nhập nhà em T, dùng vũ lực khống chế rồi thực hiện hành vi xâm hại.

Ngày 27-4, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Minh Hận về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Lê Minh Hận tại cơ quan công an. Ảnh: AB

Thông tin ban đầu, khoảng 00 giờ 40 ngày 23-3, cháu LAT (sinh năm 2012, ngụ xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa) đang ngủ ở nhà một mình thì bị người đàn ông dùng tay tát và dùng gối, chăn đè lên mặt khống chế, rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T, nghi phạm bỏ chạy khỏi hiện trường. Do trời tối nên cháu T không xác định được nghi phạm là ai.

Sau khi được cháu T kể lại, người nhà đã đưa cháu đến trình báo tại Công an xã Vạn Hưng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa sau đó đã phối hợp Công an xã Vạn Hưng triển khai lực lượng thu thập thông tin, tài liệu, dấu vết hiện trường, truy tìm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, truy xét, xác định đối tượng Lê Minh Hận (38 tuổi, ngụ thôn Đại Phú, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk) là nghi phạm số một.

Tang vật thu giữ tại nhà Lê Minh Hận. Ảnh: AB

Ngày 12-4, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với Lê Minh Hận.

Trước những chứng cứ, tài liệu đã thu thập được, Hận đã khai nhận hành vi hiếp dâm cháu T.

Qua điều tra mở rộng, Lê Minh Hận còn khai nhận đã thực hiện các vụ trộm cắp tài sản các hộ dân ở các khu vực ít dân cư vào ban đêm tại địa bàn xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành Lệnh khám xét nơi ở của Lê Minh Hận và thu giữ nhiều tang vật như công cụ, trang phục, bình xịt hơi cay...