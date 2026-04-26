Danh tính người đàn ông đá vào mặt nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang 26/04/2026 21:45

(PLO)- Công an phường Nam Nha Trang đã xác định người dùng chân đá vào mặt, dùng tay đấm liên tiếp nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang.

Tối 26-4, lãnh đạo Công an phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã xác định người liên quan trực tiếp đến vụ nữ quản lý quán Phố Xinh bị tấn công.

Theo đó, qua xác định ban đầu, người đã tấn công chị NTTV (32 tuổi, người địa phương) là CTV (26 tuổi).

Người đàn ông vung chân đá vào mặt nữ quản lý quán. Ảnh cắt từ clip.

Lãnh đạo Công an phường Nam Nha Trang cho biết, qua xác minh hiện ông CTV hiện không có mặt tại nơi sinh sống.

"Công an phường đã phát thông báo cho công dân CTV có mặt ngay tại trụ sở Công an phường Nam Nha Trang ở 1109 Lê Hồng Phong để tiến hành làm việc"- lãnh đạo Công an phường Nam Nha Trang thông tin.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 25-4, Công an phường Nam Nha Trang tiếp nhận tin báo của chị NTTV về việc, khoảng 21 giờ 53 cùng ngày, chị V làm quản lý tại quán nhậu Phố Xinh ở địa chỉ 169 Phong Châu, Nam Nha Trang thì bị một khách nam dùng tay, chân đánh vào vùng mặt, đầu và vai không rõ lý do rồi lên ô tô bỏ đi.

Khoảng 10 phút sau lực lượng Công an phường Nam Nha Trang xuống tại hiện trường thì sự việc đã kết thúc.

Sau đó lực lượng công an phường hướng dẫn chị V đi khám vết thương, đồng thời tiến hành xác minh, điều tra sự việc.