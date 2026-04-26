Xác minh người đàn ông đá vào mặt nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang 26/04/2026 17:34

(PLO)- Người đàn ông bất ngờ người xông vào quán nhậu Phố Xinh, ở Nha Trang, Khánh Hòa đá thẳng vào mặt, đấm liên tiếp vào đầu nữ quản lý quán.

Ngày 26-4, lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết Công an phường đang xác minh vụ một phụ nữ đánh xảy ra tại quán nhậu Phố Xinh, xảy ra trên địa bàn.

Người đàn ông đánh nữ quản lý quán nhậu.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo thun trắng, quần trắng bất ngờ xông vào quán nhậu Phố Xinh rồi dùng chân đá thẳng vào mặt, tay đấm liên tiếp vào vùng đầu của một phụ nữ.

Người phụ nữ bị tấn công bất ngờ loạng choạng, toan bỏ chạy nhưng vẫn bị người đàn ông lao tới hành hung. May mắn được những người có mặt can ngăn, nên nạn nhân chạy thoát. Sự việc xảy ra khoảng 21 giờ 53 ngày 24-4, nạn nhân bị đánh là quản lý quán Phố Xinh.

Sau khi đăng tải, clip lập tức nhận hàng loạt ý kiến bức xúc vì hành vi côn đồ của người đàn ông. Đồng thời, mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi đánh người.