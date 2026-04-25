Vì sao nước thải đen ngòm vẫn chảy ra vịnh Nha Trang 25/04/2026 08:00

(PLO)- Nhiều năm nay, vẫn còn tình trạng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối vẫn chảy ra vịnh Nha Trang khiến người dân, du khách kinh hãi.

Ngày 24-4, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND phường vừa phát hiện, xử lý hai vị trí đấu nối trái phép vào hệ thống thoát nước mưa ở khu vực đường Phạm Văn Đồng.

Có tình trạng đấu nối nước thải trái phép

Vấn đề nước thải được đấu nối trái phép vào hệ thống thu gom nước mưa rồi chảy thẳng ra vịnh Nha Trang diễn ra nhiều năm nay. Hàng ngày những dòng nước thải đen ngòm vẫn chảy thẳng ra biển khiến người dân và du khách kinh hãi.

Cống thoát nước mưa ở khu vực phía Bắc cầu Trần Phú (phường Bắc Nha Trang) nước thải đen ngòm chảy 24/24h ra vịnh Nha Trang dù trời không mưa. Ảnh: XH

Theo UBND phường Bắc Nha Trang qua kiểm tra, đoạn từ cầu Trần Phú đến khu vực Hòn Một có 53 cơ sở kinh doanh du lịch.

Nhà máy xử lý nước thải phía bắc Nha Trang đang chạy thử và chưa cho phép đấu nối nước thải, trừ các cơ sở có hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn xả ra môi trường theo quy định.

Quan sát của PV, tại khu vực gần Hòn Chồng, nước thải đen ngòm vẫn chảy ra vịnh Nha Trang, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

“Trời nắng chảy ít, chứ gặp mưa biển ở khu vực này nhuộm một màu đen kịt của nước thải từ các hệ thống ống cống chảy ra. Lúc đó không ai dám xuống tắm vì sợ dị ứng từ nguồn nước bẩn”, bà Lương Thị Kim Dung, ngụ phường Bắc Nha Trang cho biết.

Ông Lê Xuân Lộc, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Nha Trang nhìn nhận, một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến nước thải vẫn âm ỉ chảy ra biển là do có tình trạng đấu nối trái phép vào hệ thống thoát nước mưa. Hiện tượng này có từ nhiều năm trước khi khu vực này bắt đầu phát triển mạnh về hạ tầng.

Cũng theo ông Lộc, dự án thoát nước mưa cũ trước đây bị người dân đấu nối trộm hệ thống nước thải vào. Địa phương đã đi kiểm tra rất nhiều lần, nếu phát hiện có đấu nối trái phép tại các hố thu gom sẽ cho bịt lại ngay.

Tuy nhiên, để tìm ra chủ của ống đấu nối rất khó khăn do ống đấu nối nằm cách mặt vỉa hè hơn 1 m.

“Nếu muốn xác định nhà nào, cơ sở nào đấu nối thì phải đào vỉa hè rồi dò tìm. Mà làm như vậy sẽ rất khó khả thi, chưa tính mất nhiều thời gian”, ông Lộc nói.

Một ống xả nước thải đen ngòm, hôi thối chảy ra vịnh Nha Trang gần khu vực Hòn Chồng. Ảnh: XH

Ông Lộc cho biết thêm, để xử lý triệt để, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao cho Ban quản lý dự án phát triển tỉnh thực hiện dự án xử lý ô nhiễm các cửa xả khu vực đường Phạm Văn Đồng.

“UBND phường Bắc Nha Trang cũng đã có kiến nghị lên cấp thẩm quyền về việc dự án nêu trên thực hiện xử lý tất cả ở các cửa xả hiện hữu. Trong đó có cửa xả đang xảy ra tình trạng nước thải chảy ra hàng ngày ở khu vực gần Hòn Chồng”, ông Lộc nói.

Bao giờ hết tình trạng nước thải chảy ra vịnh Nha Trang?

Cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cho hay vừa có tờ trình gửi Sở Tài chính để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án hệ thống xử lý các nguồn ô nhiễm nước thải của hệ thống thoát nước trên địa bàn khu vực Nha Trang (giai đoạn 1).

Hiện hệ thống thoát nước, xử lý nước thải của khu vực TP Nha Trang cũ chưa được đầu tư đồng bộ, được thiết kế vận hành theo kiểu thoát nước chung.

Theo đó, nước thải được thu gom qua hệ thống các giếng tách để bơm về các tuyến cống bao, sau đó đưa về nhà máy xử lý nước thải. Khi có mưa lớn kéo dài, lưu lượng vượt công suất của trạm bơm, nước mưa hòa loãng nước thải, xả trực tiếp ra vịnh Nha Trang và các sông.

Cùng với đó, một số khu vực cửa xả vẫn chưa được đầu tư hệ thống trạm bơm và giếng tách nên nước thải xả trực tiếp ra môi trường như: Các cửa xả từ đường Ngô Quyền (phường Nha Trang) xả ra sông Cái, còn khu vực dân cư Hà Thanh đổ ra sông Kim Bồng. Trong khi đó, ở khu vực Ba Làng, Hòn Một (phường Bắc Nha Trang) thì xả thẳng ra vịnh Nha Trang.

Do vậy, quá trình vận hành, tình trạng nước thải hòa với nước mưa chảy ra sông, vịnh Nha Trang vẫn diễn ra nhiều năm nay.

Nha Trang là điểm đến yêu thích, mỗi năm thu hút hàng triệu du khách đến du lịch, nghỉ dưỡng. Vịnh Nha Trang là yếu tố thu hút du khách hàng đầu. Ảnh: XH

Vẫn theo lời ông Hiến, dự án giai đoạn 1 sẽ giải quyết việc thu gom nước thải thường xuyên vào mùa khô. Giúp làm sạch tuyến cống không để lắng cặn và tồn đọng nước thải quá lâu trong đường ống. Đồng thời, thu gom một phần nước thải ban đầu đã được hòa trộn khi có mưa. Nước ô nhiễm phải được hòa loãng hoàn toàn đảm bảo môi trường trước khi xả ra.

Cụ thể, dự án sẽ đầu tư một cửa xả Hòn Một trên đường Phạm Văn Đồng (cách đường Ba Làng – Dương Hiến Quyền 150 m về phía Bắc. Sử dụng loại máy bơm chìm có thể bơm 50 m3/giờ.

Đồng thời sẽ đóng cửa xả Hòn Một hiện hữu và chuyển hướng nước mưa về cửa Xả Ba Làng. Đầu tư mới tuyến cống dẫn nước mưa từ cửa xả Hòn Một tới cửa xả Ba Làng với tổng chiều dài 820 m, với bảy hố ga kết nối với cửa thu nước hiện hữu trên mặt đường Phạm Văn Đồng. Ngoài ra, dự án cũng sẽ cải tạo mở rộng cửa xả Ba Làng.

Đối với cửa xả Đặng Tất trên đường Phạm Văn Đồng tại ngã ba đường Đặng Tất - Phạm Văn Đồng sẽ cho đóng lại, chuyển hướng nước mưa về cửa Xả Ba Làng.

Đầu tư mới tuyến cống dẫn nước mưa từ cửa xả Hòn Một tới cửa xả Ba Làng với chiều dài gần 900 m, với sáu hố ga kết nối với cửa thu nước hiện hữu trên mặt đường Phạm Văn Đồng.

Dự án cũng tiến hành xây mới, cải tạo các cửa xả QN3 ở sông Quán Trường, cửa xả cảng cá Vĩnh Trường (phường Nam Nha Trang).

Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết, tổng số vốn để thực hiện dự án là gần 76 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.