Từ thùng giấy sau nhà tang lễ đến câu chuyện của hai đứa trẻ bị bỏ rơi 14/05/2026 09:54

Trong thế giới của những con số, văn bản hành chính vẫn có rất nhiều những quy trình mang hơi ấm của tình người. Đó là hành trình mà Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp Công an tỉnh này hoàn tất các bước xác minh cuối cùng để mở ra cánh cửa tương lai cho hai đứa trẻ bị bỏ rơi.

Hai đứa trẻ bị bỏ rơi đang được Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Thuận nuôi dưỡng, chăm sóc. Ảnh minh họa AI.

Ngày 13-5, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng có công văn đề nghị Công an tỉnh phối hợp xác minh nguồn gốc của hai trẻ em bị bỏ rơi hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Thuận, nhằm hoàn thiện các thủ tục theo quy định trước khi xem xét cho trẻ làm con nuôi người nước ngoài.

Đây là một phần trong quy trình pháp lý chặt chẽ, nhân văn mà ngành tư pháp đang thực hiện để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho trẻ em không nơi nương tựa.

Hai trường hợp được xác minh gồm bé trai NTM, sinh ngày 17-6-2025 và bé gái NMC sinh ngày 13-9-2025. Hiện Sở Tư pháp đang kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến những người liên quan và thực hiện các bước xác nhận trẻ đủ điều kiện cho làm con nuôi ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Theo Sở Tư pháp Lâm Đồng, cả hai cháu bé đều thuộc trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha mẹ đẻ. Vì vậy, Sở Tư pháp đề nghị Công an tỉnh phối hợp xác minh, trả lời bằng văn bản về nguồn gốc trẻ; đồng thời xác nhận chưa phát hiện dấu hiệu liên quan đến mua bán người để làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp.

Bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng (giữa) đến Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Thuận thăm các trẻ bị bỏ rơi.

Lật lại hồ sơ, mỗi dòng chữ đều khiến người ta không khỏi xót xa cho khởi đầu của hai đứa trẻ. Bé trai NTM chào đời vào ngày 17-6-2025. Ở cái tuổi lẽ ra phải nằm trong vòng tay mẹ, con lại được tìm thấy lúc chập choạng tối tại góc sân sau nhà tang lễ (Bình Thuận), nằm lặng lẽ trong một chiếc thùng giấy với đôi vớ nhỏ và chiếc nón mỏng manh. Khi ấy, con chỉ nặng vỏn vẹn 2,4 kg.

Đau lòng không kém là câu chuyện của bé gái NMC. Con bị bỏ rơi trên một bàn đá trước sân nhà dân tại phường Bình Thuận khi dây rốn vẫn còn chưa rụng vào khuya 13-9-2025. Không một mảnh giấy tùy thân, không quần áo sơ sinh, con chỉ được quấn vội trong một chiếc áo khoác cũ của người lớn. Hình ảnh sinh linh nhỏ bé 2,2 kg chống chọi với cái lạnh giữa đêm khuya đã khiến những người chứng kiến không khỏi cầm lòng.

Cả hai trẻ sau đó đã được chính quyền địa phương bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Thuận chăm sóc, nuôi dưỡng.

Theo đúng trình tự của pháp luật Việt Nam, ưu tiên hàng đầu luôn là tìm cho các con một mái ấm ngay tại quê hương. Từ ngày 31-12-2025 đến hết ngày 28-2-2026, thông báo tìm người nhận nuôi trong nước đã được Sở Tư pháp phát đi rộng rãi từ cấp xã đến toàn quốc. Tuy nhiên, hết thời gian này vẫn chưa có gia đình nào nhận nuôi nên hồ sơ của hai đứa trẻ đang tiếp tục được hoàn thiện để mở ra cơ hội tìm một mái ấm mới ở nước ngoài.

Có những đứa trẻ đến với cuộc đời bằng tiếng khóc lặng lẽ giữa đêm tối nhưng phía sau hành trình pháp lý đầy trách nhiệm ấy là nỗ lực của nhiều người.