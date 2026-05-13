Lâm Đồng: Mỗi sở phải giới thiệu 5 nhân sự giữ chức phó chủ tịch cấp xã 13/05/2026 11:13

Ngày 13-5, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiếp tục rà soát, giới thiệu nhân sự giữ chức vụ phó chủ tịch UBND cấp xã.

Theo đó, ngày 11-2, Sở Nội vụ đã có công văn đề nghị các sở, ngành rà soát, giới thiệu nhân sự giữ chức vụ phó chủ tịch UBND cấp xã để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Tuy nhiên, đến nay, một số công chức, viên chức đã được điều chuyển nhận nhiệm vụ khác; số lượng nhân sự các sở, ngành, giới thiệu chưa bảo đảm số lượng yêu cầu.

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ngành tiếp tục phối hợp rà soát lại danh sách đề xuất, giới thiệu công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đã gửi Sở Nội vụ.

Đồng thời, các đơn vị cần bổ sung bảo đảm mỗi sở, ngành giới thiệu năm công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương. Nhân sự được giới thiệu phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh phó chủ tịch UBND cấp xã và được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Trường hợp sở, ngành không điều chỉnh danh sách đã giới thiệu, đề nghị vẫn có văn bản phản hồi gửi về Sở Nội vụ.

Văn bản rà soát và danh sách bổ sung nhân sự của các cơ quan đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15-5 để tổng hợp, tham mưu.