Lâm Đồng chuyển hơn 5 ha rừng để khắc phục khẩn cấp Quốc lộ 28 12/05/2026 15:10

(PLO)- HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua nghị quyết chuyển hơn 5 ha rừng để xử lý điểm sạt lở nguy hiểm nhất trên Quốc lộ 28.

Ngày 12-5, tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã thống nhất thông qua các nghị quyết quan trọng. Trong đó có Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở đoạn Km43+500 ÷ Km60+000, Quốc lộ 28.

Một đoạn QL28 hư hỏng nặng. Ảnh PHƯƠNG NAM

Theo báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, cuối năm 2025, mưa lớn kéo dài dẫn đến tuyến Quốc lộ 28 đoạn từ Km43+500 ÷ Km60+000 xuất hiện nhiều vị trí sạt lở. Đất đá rơi xuống mặt đường gây chia cắt, ùn tắc và nguy hiểm cho người dân, các phương tiện tham gia giao thông.

Trước tình hình đó, ngày 5-12-2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Sau đó cơ quan này ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục đoạn sạt lở trên.

Trong quá trình triển khai sửa chữa, cải tạo công trình, cơ quan chức năng cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích khoảng 5,4 ha. Khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích có diện tích khoảng 5,3 ha thuộc đối tượng rừng sản xuất. Phần diện tích còn lại khoảng 0,1499 ha nằm ngoài quy hoạch ba loại rừng.

Điểm sạt lở rất nặng và vô cùng nguy hiểm.

Ngày 20-4-2026, Sở Xây dựng đã cam kết nộp tiền trồng rừng thay thế. Đơn vị này cũng có báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng rừng phục vụ lập hồ sơ, thủ tục, đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện công trình khẩn cấp.

Vị trí gồm 54 lô rừng thuộc một phần các tiểu khu 733, 738 thuộc địa giới hành chính xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng; lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh quản lý.

Như PLO đã đưa tin, cuối năm 2025, trước tình hình mưa lũ phức tạp, sạt lở nhiều tuyến đường đèo, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành năm lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Việc này nhằm khắc phục sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng tại các tuyến quốc lộ 20, 27, 27C và quốc lộ 28 do thiên tai gây ra. Trong số các tuyến được đưa vào diện xử lý khẩn cấp, quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền (đoạn đèo Gia Bắc) bị hư hỏng nặng nhất.

Đoạn qua xã Sơn Điền là nơi hư hỏng nghiêm trọng nhất.

Tại đây có hàng loạt vị trí sạt lở taluy dương, taluy âm, lún nứt nền đường, đe dọa trực tiếp an toàn giao thông. Theo quyết định, Sở Xây dựng được giao sửa chữa khẩn cấp đoạn Km43+500 – Km60+000 của quốc lộ 28.

Tổng kinh phí thực hiện là 70 tỉ đồng, hoàn thành trong năm 2026. Đáng chú ý, đoạn từ Km45 đến Km48+400 là điểm nguy hiểm nhất khi taluy âm trượt sâu, nền đường lún nứt kéo dài. Một số đoạn cong gắt buộc phải xây kè bê tông, mở rộng nền đường và xử lý đồng thời cả hai phía taluy.