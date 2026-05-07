Còn 24 ngày nữa sẽ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lâm Đồng 07/05/2026 11:19

(PLO)- Theo dự kiến, ngày 31-5 Chủ tịch UBND tỉnh này sẽ ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Ngày 7-5, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo kết luận của ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về tiến độ lập Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tư vấn nước ngoài tham gia góp ý quy hoạch tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Hải kết luận: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành việc lập, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh trong tháng 5-2026, yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với đơn vị tư vấn và các sở, ban, ngành, địa phương triển khai theo hướng linh hoạt, đồng bộ, sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, từ ngày 8-5 đến 10-5, tổng hợp ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan, cộng đồng, cá nhân về Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh và hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định.

Khu vực Đà Lạt cũ hiện đang là trung tâm hành chính tỉnh.

Ngày 10-5, tham mưu UBND tỉnh phát hành giấy mời họp và gửi hồ sơ đến thành viên Hội đồng thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trình Đảng ủy UBND tỉnh gửi hồ sơ đến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Tỉnh ủy viên, HĐND tỉnh để nghiên cứu trước. Do khối lượng nội dung hồ sơ nhiều, trong quá trình hoàn thiện, sẽ kịp thời báo cáo bổ sung các nội dung phát sinh.

Khu vực TP Phan Thiết cũ.

Đơn vị tư vấn phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng đánh giá tác động môi trường chiến lược bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Nội dung này hoàn thiện chậm nhất ngày 8-5-2026 và tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng chậm nhất ngày 11-5-2026.

Ngày 19-5, tổ chức họp Hội đồng thẩm định. Từ ngày 19-5 đến 21-5, Sở Tài chính phối hợp đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh.

Ngày 22-5, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Tài chính hoàn thiện hồ sơ trình Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh xem xét thẩm định, cho ý kiến điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Ga đường sắt tốc độ cao qua Lâm Đồng.

Ngày 24-5, đề xuất Thường trực Tỉnh uỷ họp cho ý kiến. Ngày 25-5, đề xuất Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ngày 26-5, họp thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Ngày 27-5, họp Thường trực HĐND tỉnh. Ngày 29-5, họp HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Từ ngày 29 đến 30-5-2026, Sở Tài chính phối hợp tư vấn tiếp thu hoàn chỉnh; trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh.

Ngày 31-5-2026, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Dù áp lực thời gian rất lớn, lãnh đạo UBND tỉnh đặc biệt lưu ý đến tính khoa học của đồ án. UBND tỉnh yêu cầu rà soát kỹ lý lịch khoa học để bảo đảm mời các chuyên gia là ủy viên phản biện quy hoạch phải bảo đảm thành phần và các điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng quy định.

Dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh phải hoàn chỉnh và gửi sớm cho các sở, ban, ngành để tham gia ý kiến. Đồng thời tiếp thu hoàn thiện kịp tiến độ theo quy định.