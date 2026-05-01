5 phó chủ tịch Lâm Đồng làm tổ trưởng 5 ‘tổ đặc nhiệm’ tháo gỡ hơn 400 dự án 01/05/2026 06:30

(PLO)- Năm “tổ đặc nhiệm” do các phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách có nhiệm vụ tháo gỡ vướng mắc cho gần 400 dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định thành lập các tổ công tác xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2 (“tổ đặc nhiệm”).

Ông Hồ Văn Mười (thứ 2 từ trái sang) đang chỉ đạo khi đi khảo sát trực tiếp các dự án. Ông Lê Trọng Yên và ông Võ Ngọc Hiệp (thứ nhất và thứ hai từ phải sang).

Theo đó, tổ công tác số 1 xử lý, tháo gỡ các dự án vướng mắc liên quan lĩnh vực nông lâm nghiệp, khoáng sản, gia hạn tiến độ sử dụng đất theo pháp luật đất đai. Tổ này cũng thực hiện xác định giá đất cụ thể, giá xử lý rác thải, xử lý vi phạm pháp luật đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, lĩnh vực thủy lợi, cắm mốc dự án và giải phóng mặt bằng đối với 142 dự án.

Tổ trưởng là ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Hai tổ phó gồm ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Các thành viên là lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Thanh tra tỉnh, Thuế.

Tổ công tác số 2 xử lý, tháo gỡ khó khăn liên quan quy hoạch xây dựng, thiếu cơ sở hạ tầng tiếp cận dự án, chuyển hình thức thuê đất, xây dựng không phép, sai phép và giải phóng mặt bằng đối với 134 dự án. Tổ trưởng là ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tổ phó là ông Lê Ngọc Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng.

Ông Nguyễn Hồng Hải đang thị sát một dự án.

Tổ công tác số 3 xử lý vướng mắc liên quan trình tự, thủ tục đầu tư, năng lực của nhà đầu tư, nợ nghĩa vụ tài chính hoặc thi hành án đối với 103 dự án. Tổ trưởng là ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tổ phó là ông Tôn Thiện San, Giám đốc Sở Tài chính.

Tổ công tác số 4 tháo gỡ khó khăn cho các dự án du lịch, thương mại dịch vụ giải trí và giải phóng mặt bằng đối với 6 dự án. Số lượng dự án có thể thay đổi trong quá trình rà soát. Tổ trưởng là ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tổ phó là lãnh đạo Sở Tài chính.

Tổ công tác số 5 xử lý vướng mắc liên quan danh lam thắng cảnh, công viên địa chất và giải phóng mặt bằng đối với 15 dự án.

Ông Hồ Văn Mười (phải) đang trao đổi với ông Nguyễn Minh (trái) một dự án ven biển.

Tổ trưởng là ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tổ phó là lãnh đạo Sở Tài chính.

Nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ công tác là tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn liên quan đến các dự án trên địa bàn. Các tổ chỉ đạo giải quyết vướng mắc và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đến kết quả cuối cùng.

Đối với các trường hợp vượt thẩm quyền địa phương, tổ kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền. Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng, các tổ công tác gửi kết quả xử lý về Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp. Sở Tài chính chủ trì, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 25 hằng tháng.

Các tổ công tác khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án trong quý II-2026.