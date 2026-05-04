8 ngày gần 1 triệu lượt khách đổ về Lâm Đồng, doanh thu hơn 2.100 tỉ 04/05/2026 09:34

(PLO)- Trong 8 ngày nghỉ lễ có gần 1 triệu lượt khách đổ về Lâm Đồng với doanh thu hơn 2.100 tỉ đồng.

Ngày 4-5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25-4 đến hết ngày 27-4); Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động (từ ngày 30-4 đến hết ngày 3-5-2026) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Du lịch Lâm Đồng bội thu trong dịp lễ 30-4, 1-5.

Theo đó, trong dịp nghỉ lễ năm nay nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng tăng cao.

Dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 350.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt khoảng 14.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 768 tỉ đồng.

Dịp lễ 30-4, 1-5, tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 620.000 lượt khách tăng khoảng 21% so với năm 2025, trong đó khách quốc tế ước đạt khoảng 21.000 lượt.

Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt khoảng 1.420 tỉ đồng. Lượng khách lưu trú tập trung đông vào các ngày từ 30-4 đến 2-5-2026. Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 70 - 80%; riêng các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đạt công suất từ 85 - 96% (cao điểm có ngày đạt 100%).

Tổng cộng từ 25-4 đến 3-5, trong tám ngày đã có gần 1 triệu lượt khách đến Lâm Đồng trong đó có 35.000 lượt khách quốc tế, doanh thu hơn 2.100 tỉ đồng.

Khu vực biển Bình Thuận tiếp tục thu hút khá đông du khách nước ngoài.

Trong đợt nghỉ lễ, có 968 trường hợp bị tai nạn giao thông đến các cơ sở y tế, bệnh viện trong tỉnh khám, cấp cứu, điều trị (tăng 418 trường hợp so năm 2025), không có trường hợp tử vong. Không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ.

Hàng hóa được bổ sung thường xuyên, không xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc đứt gãy nguồn cung…

Tình hình trật tự an toàn xã hội, phạm pháp hình sự xảy ra 4 vụ/4 đối tượng gồm: Một vụ giết người; một vụ trộm cắp tài sản; một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và một vụ cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tai nạn đường thủy xảy ra một vụ làm một người tử vong, hai người bị thương.

Tai nạn giao thông đường bộ gồm 4 vụ/4 người bị thương; Tai nạn giao thông đường sắt 1 vụ/1 người chết; tai nạn đuối nước 5 vụ/5 người chết; chết chưa rõ nguyên nhân có ba vụ.

Về tai nạn giao thông đường thủy xảy ra một vụ làm một người chết, hai người bị thương (vụ cháy tàu chở dầu BTh 0315 trên khu vực biển thuộc địa bàn Bình Thạnh, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng; hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý).