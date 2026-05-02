Trao tặng hơn 11 tỉ đồng cho quân dân Trường Sa và nhà giàn DK1 02/05/2026 21:34

(PLO)- Đoàn công tác số 12 đã vượt hơn 1.000 hải lý đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và lực lượng trên các đảo Đá Lớn B, Sinh Tồn, Núi Le C, Phan Vinh A, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Ngày 1-5, Đoàn công tác số 12 do Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn đã cập cảng, kết thúc hành trình 7 ngày thăm, kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tại Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Tham gia Đoàn công tác số 12 có hơn 200 đại biểu thuộc đoàn TP.HCM, các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh, Bộ Tài chính, Quỹ học bổng Vừ A Dính; tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho biển, đảo; văn nghệ sĩ...

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính Trương Mỹ Hoa đón đoàn.

Từ ngày 25-4 đến ngày 1-5, Đoàn đã vượt hơn 1.000 hải lý đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và các lực lượng đang công tác, sinh sống trên các đảo Đá Lớn B, Sinh Tồn, Núi Le C, Phan Vinh A, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK1/8 (Quế Đường).

Tại các điểm đến, Đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, giao lưu văn nghệ với quân, dân và các lực lượng trên đảo, nhà giàn; thăm, tặng quà, động viên ngư dân gặp nạn điều trị tại trạm xá đảo.

Đoàn thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và người dân trên đảo Đá Tây A.

Đoàn thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và người dân trên đảo Trường Sa.

Chuyến thăm góp phần động viên quân, dân trên các đảo, nhà giàn vượt qua mọi khó khăn thử thách, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn cũng tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại Trường Sa; vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Đặc biệt, Đoàn công tác số 12 đến đảo Trường Sa đúng dịp Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Trường Sa (29-4-1975 & 29-4-2026).

Các lực lượng trên đảo duyệt đội ngũ tại khu vực trước cột mốc đảo Trường Sa.

Tại đây, Đoàn đã chào cờ; dâng hương tại Tượng đài Liệt sĩ và Nhà Tưởng niệm Bác Hồ, các công trình văn hóa tâm linh và trồng cây trên đảo; tổ chức đêm giao lưu văn nghệ trên đảo Trường Sa.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cho biết, chuyến đi đúng dịp Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa càng thêm ý nghĩa, giúp các thành viên cảm nhận rõ hơn về khí thế hào hùng, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường của Bộ đội Cụ Hồ đang ngày đêm vững vàng vượt qua mọi thử thách nơi đầu sóng ngọn gió ở Trường Sa, quyết tâm bảo vệ từng tấc đất, từng vùng biển của Tổ quốc.

Chúng tôi tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, gắn bó, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trường Sa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Chiến đấu anh dũng - Mưu trí sáng tạo - Làm chủ vùng biển - Quyết chiến quyết thắng”, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm vững vàng, tinh thần thép trước mọi khó khăn, thử thách, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc... Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM Đặng Minh Thông

Phó Bí thư Thành ủy TP. HCM Đặng Minh Thông đến thăm gia đình người dân sống trên đảo.



Trong chuyến thăm này, đoàn công tác đã trao tặng quân và dân trên các đảo, nhà giàn trên 2.000 thùng quà; hỗ trợ xây dựng công trình, trang thiết bị nâng cao đời sống, công tác của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên các đảo với tổng kinh phí khoảng 11,3 tỉ đồng (trong đó TP.HCM trao tặng tiền, hàng trị giá hơn 9,6 tỉ đồng).

Các phần quà được chuẩn bị kỹ lưỡng, sát với nhu cầu thực tế trên đảo, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn.

Theo Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, các đoàn đại biểu đã mang theo tình cảm, niềm tin, hơi ấm từ đất liền, từ khắp ba miền của đất nước cùng những phần quà giá trị, ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần quân, dân trên tuyến đầu Tổ quốc.

Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn và là động lực để cán bộ, chiến sỹ chắc tay súng, vững niềm tin, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các em học sinh tại đảo Sinh Tồn.

Các thành viên trong Đoàn công tác đều cảm nhận sâu sắc, tận mắt chứng kiến cuộc sống sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn; thấu hiểu, khâm phục, tự hào trước tinh thần quả cảm, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, tin tưởng vào ý chí và sự quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của cán bộ, chiến sỹ.