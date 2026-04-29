Xây dựng Bảo tàng Trường Sa rộng 1,7 ha có tổng mức đầu tư 300 tỉ đồng 29/04/2026 09:57

(PLO)- Công trình Bảo tàng Trường Sa sẽ là một “địa chỉ đỏ” lưu giữ, trưng bày các hiện vật, tư liệu về quần đảo Trường Sa.

Ngày 29-4, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công công trình Bảo tàng Trường Sa tại xã Cam Lâm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh bảo tàng Trường Sa là công trình mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là dự án thiết thực nhằm tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo. Đồng thời khẳng định ý chí bền bỉ trong việc bảo vệ và gìn giữ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, công trình sẽ là một “địa chỉ đỏ” lưu giữ, trưng bày các hiện vật, tư liệu về quần đảo Trường Sa. Đây cũng là nơi tri ân các thế hệ đã bảo vệ, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh đó, với vị trí tại đô thị mới Cam Lâm, bảo tàng sẽ trở thành một điểm nhấn văn hóa - lịch sử đặc sắc, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy kinh tế - xã hội cho địa phương.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, khi đi vào hoạt động, Bảo tàng Trường Sa sẽ trở thành một biểu tượng văn hóa. Đại diện cho tinh thần quật cường của con người Khánh Hòa nói riêng và trở thành niềm tự hào chung của nhân dân cả nước mỗi khi hướng về biển đảo quê hương”, ông Hùng nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nhấn nút khởi công Bảo tàng Trường Sa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Công trình Bảo tàng Trường Sa có tổng diện tích hơn 1,7 ha với tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng do Công ty CP Vinhomes tài trợ. Sau khi hoàn thành sẽ bàn giao toàn bộ công trình cho UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý, vận hành theo quy định.

Bảo tàng Trường Sa nằm ở đồi cao hướng về phía biển Đông, với phía Tây giáp Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Cảm hứng thiết kế công trình xuất phát từ Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma có 64 bông hoa tượng trưng cho các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tổng thể hình khối kiến trúc công trình với ba nhánh vươn mình mạnh mẽ về đại dương bao la, thể hiện khát vọng làm chủ biển đảo - vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Ba hướng nhìn chính về phía đảo Gạc Ma, đảo Trường Sa lớn và biển Đông.

Bảo tàng Trường Sa thuộc giai đoạn 2 của dự án Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, khi hoàn thành, mỗi khu sẽ trưng bày theo chủ đề, trong đó đậm nét nhất là về biển đảo, về Trường Sa.

Dự án Bảo tàng Trường Sa thuộc giai đoạn 2 của dự án Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (hoạt động từ năm 2017) đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng với tổng mức đầu tư gần 130 tỉ đồng.

Bảo tàng Trường Sa là công trình văn hóa, lịch sử và tâm linh, gắn liền với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Công trình ra đời nhằm có thêm một điểm tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo cho các thế hệ, tầng lớp nhân dân.