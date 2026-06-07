Người trẻ 'thử lửa' tại chung kết cuộc thi báo chí JOURNALEAD 2026 07/06/2026 05:15

Tối 6-6, tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, TP.HCM), diễn ra đêm chung kết xếp hạng và gala công bố kết quả Cuộc thi báo chí “JOURNALEAD” - Chương trình Tuần lễ Phóng viên trẻ năm 2026.

“JOURNALEAD” là chương trình học thuật chuyên ngành, hướng đến các bạn trẻ đang theo học tại các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện trên địa bàn TP.HCM.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi học thuật cho học sinh, sinh viên mà còn góp phần truyền cảm hứng, phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố trẻ trong lĩnh vực báo chí.

Thí sinh thể hiện tư duy báo chí hiện đại tại chung kết JOURNALEAD

Trải qua nhiều vòng thi với yêu cầu ngày càng cao, từ hàng trăm thí sinh ban đầu, Ban Tổ chức đã lựa chọn Top 20, sau đó là Top 11 gương mặt xuất sắc nhất bước vào chặng cuối.

Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho Top 20 và Top 11 thí sinh tiêu biểu, đồng thời vinh danh các giải phụ nhằm ghi nhận những cá nhân có thành tích nổi bật ở từng hạng mục chuyên môn.

Các thí sinh tham gia vòng thi. Ảnh: HẢI NHI

Tại đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua hai phần thi quan trọng. Ở phần thi đầu tiên, thí sinh thực hiện bình luận tác phẩm báo chí, thể hiện góc nhìn, tư duy phản biện và khả năng phân tích chuyên sâu đối với các sản phẩm báo chí cùng hạng mục dự thi.

Từ đó, ban giám khảo chọn ra 5 thí sinh xuất sắc bước vào vòng thi quyết định – “Họp giao ban giả định”. Ở phần thi này, thí sinh bốc thăm đề tài, xây dựng hướng triển khai trong thời gian ngắn, sau đó trực tiếp trình bày, bảo vệ và phản biện trước hội đồng giám khảo, tái hiện chân thực quy trình tác nghiệp tại tòa soạn.

Theo đánh giá của ban giám khảo, các thí sinh năm nay thể hiện sự tiến bộ rõ nét về tư duy báo chí hiện đại, khả năng phát hiện vấn đề và xử lý thông tin đa chiều, bám sát thực tiễn đời sống.

Trước khi công bố kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho Top 20 và Top 11 thí sinh xuất sắc, đồng thời vinh danh các cá nhân đạt giải phụ, ghi nhận những nỗ lực xuyên suốt hành trình cuộc thi.

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Trong đó, giải Nhất thuộc về Trần Khả Tường; giải Nhì: Nguyễn Thị Hồng Ngân; giải Ba: Trần Ngọc Phương Mai; hai giải Khuyến khích thuộc về Trần Khả Yến và Hoàng Thị Ngọc Linh. Giải Nhất có tổng giá trị phần thưởng hơn 36 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, học bổng và các khóa học kỹ năng, ngoại ngữ.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM (bìa phải) trao giải nhất về thí sinh Trần Khả Tường. Ảnh: BTC

Ban Giám khảo trao giải Nhì đến thí sinh Nguyễn Thị Hồng Ngân. Ảnh: BTC

Đại diện Ban giám khảo trao giải đến các thí sinh đạt giải Sản phẩm nhóm được yêu thích nhất. Ảnh: BTC

Ươm mầm nhà báo trẻ

Phát biểu tại đêm chung kết, PGS.TS. Lưu Văn Quyết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM cho biết gửi lời chúc mừng đến các thí sinh đã xuất sắc góp mặt, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực bền bỉ, năng lực và niềm đam mê nghiêm túc với nghề báo của các bạn.

Ông đánh giá cao việc thí sinh được trải nghiệm quy trình làm báo toàn diện, qua đó rèn luyện kỹ năng và hình thành tư duy, trách nhiệm nghề nghiệp. Nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc tìm kiếm sự thật và tạo dựng niềm tin xã hội, ông cho rằng người làm báo cần giữ vững bản lĩnh, tính chính xác và đạo đức nghề nghiệp trong bối cảnh số.

Ông bày tỏ tin tưởng cuộc thi đã giúp các bạn trẻ xây dựng nền tảng vững chắc, đồng thời kỳ vọng sẽ tiếp tục xuất hiện những người làm báo trẻ bản lĩnh, trách nhiệm và giàu khát vọng cống hiến.

Cũng tại đêm chung kết, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng Ban giám khảo, cho biết ông vui mừng khi được đồng hành cùng Cuộc thi báo chí JOURNALEAD thuộc Tuần lễ Phóng viên Trẻ 2026.

Theo ông, 12 thí sinh năm nay mang những màu sắc và cá tính khác nhau, song đều thể hiện rõ nhiệt huyết tuổi trẻ và niềm đam mê với nghề báo.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Ông chia sẻ, báo chí là một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng mang lại những trải nghiệm thú vị và giúp người làm nghề thêm tin yêu cuộc sống qua mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển đánh giá các thí sinh đều có tố chất để trở thành phóng viên, nhà báo chuyên nghiệp trong tương lai. Dù vẫn còn những hạn chế nhất định, nhưng với việc tích lũy thêm kinh nghiệm, kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp, các bạn có thể tiến xa hơn trên con đường đã chọn.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng các thí sinh sẽ tiếp tục giữ vững đam mê, kiên định với nghề và xây dựng định hướng phù hợp cho tương lai.

Đồng thời ông Hiển cho hay, dù kết quả cuộc thi ra sao, các thí sinh đều có thể tự hào về hành trình nỗ lực và tinh thần dấn thân của mình.

Cuộc thi được kỳ vọng sẽ tiếp tục là bệ phóng để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố trẻ, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, chuyên nghiệp trong tương lai.