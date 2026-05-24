Bẫy ảnh ghi nhận nhiều loài gà quý hiếm tại Chư Mom Ray 24/05/2026 14:46

(PLO)- Bẫy ảnh ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài gà rừng quý hiếm như gà lôi vằn, gà so ngực gù, gà tiền mặt đỏ và gà lôi hồng tía.

Ngày 24-5, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, cho biết các cá thể này được phát hiện qua hệ thống bẫy ảnh tự động và hoạt động tuần tra của lực lượng bảo vệ rừng.

Một cá thể gà quý hiếm được bẫy ảnh ghi nhận.

Theo ông Thủy, trong số các loài ghi nhận được, gà lôi vằn, gà so ngực gù và gà tiền mặt đỏ thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

Riêng gà lôi hồng tía thuộc nhóm IIB, là loài chưa bị đe dọa tuyệt chủng nhưng có nguy cơ suy giảm nếu không được quản lý chặt chẽ.

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đã ghi nhận hơn 1.000 loài động vật, trong đó có 112 loài nguy cấp, quý hiếm nằm trong danh mục bảo tồn của Việt Nam và quốc tế.

“Đối với động vật thuộc nhóm IB, hành vi săn bắt, bẫy bắt trái phép có thể bị xem xét xử lý hình sự tùy theo mức độ vi phạm. Đối với nhóm IIB, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính; trường hợp vi phạm nghiêm trọng vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định”, ông Thủy cho biết.

Nhiều loài gà, chim quý hiếm được tìm thấy.

Theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, các loài gà quý hiếm này chủ yếu sinh sống trong những khu rừng già còn giữ được hệ sinh thái nguyên sinh, có độ che phủ cao, độ ẩm lớn và ít chịu tác động từ con người. Đây cũng là môi trường có nguồn thức ăn tự nhiên phong phú như hạt rừng, côn trùng và các loại quả.

Hiện Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động để theo dõi đa dạng sinh học, phục vụ công tác nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã.

Nhiều cá thể động vật quý hiếm được ghi nhận tại vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Với diện tích hơn 56.000ha, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được xem là một trong những khu bảo tồn có giá trị đa dạng sinh học cao ở khu vực Tây Nguyên. Năm 2004, nơi đây được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) công nhận là Vườn di sản ASEAN.