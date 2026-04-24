Kiều bào Ba Lan tặng vườn rau xanh cho quân, dân đặc khu Trường Sa 24/04/2026 09:01

(PLO)- Kiều bào ở Ba Lan quyên góp tặng vườn rau xanh cho quân, dân ở đặc khu Trường Sa, góp phần cung cấp thêm nguồn thực phẩm cho các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 24-4, bà Cao Hồng Anh, Phó trưởng Ban liên lạc người Việt châu Âu "Vì biển đảo Việt Nam", Chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan cho biết trong chuyến thăm Trường Sa năm 2026 lần này, các thành viên đoàn kiều bào Ba Lan đã cùng đại diện cơ quan có liên quan chính thức bàn giao vườn rau xanh cho quân và dân trên đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, trong chuyến thăm Trường Sa năm 2025, các thành viên đoàn kiều bào Ba Lan đề xuất được cải tạo, xây dựng vườn rau nhằm cung cấp nguồn rau xanh cho các đảo.

Đoàn kiều bào Ba Lan tại khu vườn rau xanh trên đảo Trường Sa. Ảnh: CT

Sáng kiến này nhận được sự ủng hộ tích cực từ lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4.

Ngay sau khi trở về, câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã phối hợp với nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phát động chương trình ủng hộ dự án xây dựng vườn rau xanh trên đặc khu Trường Sa.

Cuối tháng 11-2025, đại diện của câu lạc bộ đã kết hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4 tổ chức lễ trao tặng vườn rau đầu tiên tại Lữ đoàn 146, với tổng giá trị 250 triệu đồng.

Theo bà Anh, trong chuyến thăm Trường Sa lần này (tháng 4-2026), đoàn kiều bào Ba Lan đã phối hợp cùng với đại diện cơ quan chức năng tổ chức lễ khánh thành và bàn giao vườn rau xanh cho quân và dân trên đảo Trường Sa.

Cũng theo bà Anh, hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa cung cấp thêm nguồn thực phẩm cho các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn nhằm lan tỏa tinh thần chung tay, góp sức của cả cộng đồng kiều bào ở hải ngoại vì Trường Sa thân yêu.

Hy vọng dự án kể trên không chỉ dừng lại ở Ba Lan mà còn lan tỏa, nhận được sự chung tay, góp sức của kiều bào nhiều nước ở châu Âu, cũng như trên phạm vi toàn cầu.

Dự kiến vườn rau thứ 2 sẽ được triển khai, khánh thành và bàn giao cho các đảo tiếp theo vào năm 2027.