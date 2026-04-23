Khởi công xây dựng Bảo tàng Trường Sa vào cuối tháng 4 23/04/2026 10:34

(PLO)- Dự án Bảo tàng Trường Sa có tổng diện tích hơn 17.000 m 2 , với tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng do Công ty CP Vinhomes tài trợ, dự kiến hoàn thành vào quý I-2028.

Ngày 23-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà cho biết dự án Bảo tàng Trường Sa sẽ khởi công xây dựng vào ngày 29-4.

UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Vinhomes thực hiện đầu tư dự án Bảo tàng Trường Sa tại xã Cam Lâm.

Sau khi hoàn thành, Công ty CP Vinhomes sẽ bàn giao toàn bộ công trình cho UBND tỉnh (hoặc đơn vị được chỉ định) quản lý, vận hành theo quy định.

Bảo tàng Trường Sa rộng khoảng 1,71 ha, nằm ở đồi cao hướng về phía biển Đông, với phía Tây giáp Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Về ý tưởng hình khối lấy cảm hứng thiết kế công trình xuất phát từ Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - nơi không gian ngầm với 64 bông hoa tượng trưng cho các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tổng thể hình khối kiến trúc công trình với ba nhánh vươn mình mạnh mẽ về đại dương bao la, thể hiện khát vọng làm chủ biển đảo - vùng lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc. Ba hướng nhìn chính về phía đảo Gạc Ma, đảo Trường Sa lớn và hướng về phía biển Đông.

Công trình Bảo tàng Trường Sa sẽ do UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, kinh phí xây dựng từ nguồn xã hội hóa.

Bên trong, những vị trí thông tầng được thiết kế với tầm nhìn hướng mở rộng về phía biển, phóng tầm mắt ngắm trọn vẹn thiên nhiên rộng lớn. Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, khi hoàn thành, mỗi khu sẽ trưng bày theo chủ đề, trong đó đậm nét nhất là về biển đảo, về Trường Sa.

Tổng thể công trình như dòng chảy, tiếp nối liền mạch những giá trị về tinh thần và không gian kiến trúc - cảnh quan của Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Hành trình đi qua các không gian chính là hành trình du khách trải nghiệm các giá trị văn hóa, lịch sử.

Dự án Bảo tàng Trường Sa thuộc giai đoạn 2 của dự án Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (hoạt động từ năm 2017) đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng với tổng mức đầu tư gần 130 tỉ đồng.

Công trình Bảo tàng Trường Sa là công trình văn hóa, lịch sử và tâm linh, gắn liền với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Công trình ra đời nhằm có thêm một điểm tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử nhằm góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo cho các thế hệ, tầng lớp nhân dân.