Đề xuất tăng nhiều mức hỗ trợ cho người có uy tín vùng dân tộc thiểu số 26/05/2026 11:08

(PLO)- Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang tham mưu Chính phủ ban hành nghị định về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đáng chú ý, nhiều mức hỗ trợ được đề xuất tăng cao so với hiện nay.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời quy định chính sách thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, biểu dương đối với một số tổ chức, cá nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số.

Theo dự thảo, tiêu chí lựa chọn người có uy tín cơ bản giữ như hiện hành. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo bổ sung thêm nhóm đối tượng là các tổ chức, cá nhân người dân tộc thiểu số có liên quan trong quá trình quản lý, thực hiện chính sách đối với người có uy tín.

Dự thảo cũng bổ sung quy định việc lựa chọn người có uy tín phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch từ thôn, bản, buôn, làng, tổ dân phố. Thẩm quyền phê duyệt danh sách người có uy tín thuộc Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam gặp mặt 100 đại biểu già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu vực, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Nam Bộ năm 2026. Ảnh: TP

Về chính sách hỗ trợ, hằng năm người có uy tín sẽ được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin về chính sách pháp luật, quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, công tác dân tộc và kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng.

Dự thảo đề xuất người có uy tín được cấp miễn phí một ấn phẩm báo chí Trung ương và một ấn phẩm báo chí địa phương mỗi tháng.

Một nội dung mới đáng chú ý là bổ sung quy định nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ thông tin trên môi trường số. Quy định này nhằm tạo điều kiện để người có uy tín tiếp cận thông tin nhanh hơn, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

Dự thảo cũng đề xuất tăng nhiều mức hỗ trợ đối với người có uy tín và gia đình.

Cụ thể, mức chi thăm hỏi được đề xuất tăng từ 500.000 đồng/người/lần lên 1 triệu đồng/người/lần. Số lần thăm hỏi tối đa cũng tăng từ hai lần lên ba lần mỗi năm.

Mức hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau cũng được điều chỉnh đáng kể. Theo đó, người điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu có thể được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/người; điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh cơ bản được hỗ trợ 3 triệu đồng/người; điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh ban đầu được hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Đối với trường hợp hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự cố, dự thảo đề xuất mức hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/hộ/lần và không quá 10 triệu đồng/hộ/năm. Mức hiện hành là 2 triệu đồng/hộ/năm.

Dự thảo cũng nâng mức chi thăm viếng khi người có uy tín hoặc thân nhân qua đời. Theo đó, trường hợp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Dân tộc và Tôn giáo đi viếng sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp. Cấp tỉnh và cấp xã hỗ trợ 1 triệu đồng/trường hợp.

Bên cạnh đó, mức chi tiếp đón, tặng quà đoàn đại biểu người có uy tín do địa phương tổ chức đến thăm, làm việc tại các cơ quan Trung ương, cơ quan quản lý nhà nước về dân tộc cũng được đề xuất tăng từ 500.000 đồng lên 1 triệu đồng/đại biểu.

Theo cơ quan soạn thảo, tổng kinh phí thực hiện các chính sách dự kiến khoảng 176 tỉ đồng/năm, tăng khoảng 68 tỉ đồng so với hiện nay. Nguồn kinh phí bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho rằng mức tăng chi không lớn nhưng có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng. Các chính sách này nhằm động viên người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách; giữ gìn bản sắc văn hóa; bảo đảm an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.