Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt 100 già làng, trưởng thôn, người có uy tín khu vực Nam Bộ 18/04/2026 17:02

(PLO)- Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì gặp mặt 100 đại biểu già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu vực, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Nam Bộ năm 2026.

Ngày 18-4, tại Cần Thơ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức gặp mặt già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Nam Bộ năm 2026.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi các đại biểu về dự họp mặt. Ảnh: TP

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt với 100 đại biểu là già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Nam Bộ.

Phát biểu tại đây, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Nam Bộ là vùng đất có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nơi hội tụ nhiều dân tộc, tôn giáo với bản sắc phong phú, đa dạng.

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, các vị già làng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín đã trực tiếp tham gia, vận động nhân dân, che chở cán bộ, góp phần làm nên những trang sử hào hùng của quê hương, đất nước.

Tặng quà cho các đại biểu là già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu. Ảnh: TP

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới và hội nhập, các vị tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng. Uy tín của các vị được hình thành từ sự gương mẫu, công tâm, trách nhiệm và nghĩa tình, vì vậy tiếng nói của các vị luôn có sức thuyết phục sâu sắc, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Đại tướng cũng khẳng định, quân đội trên địa bàn Nam Bộ đã tích cực tham gia công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tại, dịch bệnh; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Nhiều mô hình, chương trình mang ý nghĩa thiết thực như Tết quân dân, Nghĩa tình quân dân, Nâng bước em đến trường – Con nuôi đồn biên phòng... đã thực sự lan tỏa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân – dân, giữa quân đội với đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

Trong những kết quả đó có sự đóng góp của các vị già làng, trưởng ấp, chức sắc tôn giáo – những người đã đồng hành, hỗ trợ lực lượng vũ trang trong tuyên truyền, vận động nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại tướng yêu cầu tiếp tục củng cố vững chắc thế trận lòng dân ngay từ cơ sở, lấy đoàn kết làm cốt lõi, lấy đồng thuận làm mục tiêu. Mỗi già làng, trưởng ấp, chức sắc tôn giáo cần thực là người giữ lửa đoàn kết, là trung tâm quy tụ, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý thức chấp hành pháp luật...

Đại tướng cùng đoàn công tác đã đi thăm, tặng quà Trường Giáo dục chuyên biệt TP Cần Thơ. Ảnh: TP

Bên cạnh đó, tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, gắn phát triển kinh tế với giữ gìn văn hóa, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Mỗi già làng, mỗi chức sắc, mỗi người có uy tín chính là một hạt nhân lan tỏa tinh thần lao động, sáng tạo, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Các địa phương cần quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện để các vị tham gia nhiều hơn vào công việc chung của cộng đồng, nhất là trong hòa giải, giữ gìn kỷ cương, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc...