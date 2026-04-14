Cần Thơ: Lý do vẫn dùng quy định của tỉnh Hậu Giang cũ để thu phí rác 14/04/2026 15:20

(PLO)- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ nói việc áp dụng cả ba quyết định của ba địa phương cũ sau khi hợp nhất Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng để thành lập TP Cần Thơ gặp nhiều khó khăn do không đồng bộ về mức giá, khó khăn trong xây dựng cũng như giao kinh phí.

Ngày 14-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo, đài quý I-2026. Tại đây, ông Trần Phú Lộc Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Cần Thơ đã trả lời báo chí về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Ông Trần Phú Lộc Thành, Phó Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ trả lời tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, ông Trần Phú Lộc Thành cho biết tổng số lượng rác thải đã thu gom, vận chuyển, xử lý trên 97%, vượt chỉ tiêu. Tổng lượng rác một ngày của toàn TP gần 1.800 tấn.

Tuy nhiên, quá trình vận hành còn một số nội dung mà vấn đề như hạ tầng, công tác trung chuyển, các điểm tập kết… chưa được quy hoạch chưa bài bản, đầu tư chưa kịp với lượng rác phát thải.

Về việc này, lãnh đạo TP đã có chỉ đạo, Sở NN&MT đã phối hợp Sở Tài chính để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, trước hết là đưa vào quy hoạch TP các điểm trung chuyển và tập kết rác toàn TP. TP đang tiếp tục mời gọi 2 nhà máy xử lý rác ở Thới Lai, Sóc Trăng, bên cạnh các nhà máy xử lý rác cũ đã có; Đẩy mạnh việc đầu tư điểm trung chuyển rác ở Long Tuyền với khả năng tập kết khoảng gần 500 tấn/ngày, bên cạnh điểm trung chuyển rác ở đường Trần Phú đang có.

Trong năm nay, Sở được UBND TP giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư để đầu tư một điểm trung chuyển rác hiện đại, đảm bảo môi trường tại vị trí trung tâm, để giải quyết bài toán tập kết rác toàn bộ khu vực trung tâm của quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy cũ.

Cũng theo ông Thành, trong quý I-2026, Sở đã phát hành hai văn bản trong tháng 2, 3 để đề nghị các xã phường, là đơn vị theo phân cấp về công tác thu gom và vận chuyển rác, tập trung xử lý các vấn đề còn tồn tại trong thu gom dẫn đến bức xúc của người dân…

Ngoài ra, Phó Giám đốc Sở NN&MT cũng lý giải về việc UBND TP ban hành công văn áp dụng đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý cũng như đơn giá người dân trả phí thu gom rác sinh hoạt theo quyết định 06/2023 của UBND tỉnh Hậu Giang cũ.

Theo đó, ông Thành cho biết trước thời điểm hợp nhất TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang để thành lập TP Cần Thơ, đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý rác được thực hiện trên 3 địa phương theo 3 quyết định khác nhau.

Cụ thể, đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn TP Cần Thơ cũ được thực hiện theo Quyết định số 40/2016 của UBND TP. Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý rác của tỉnh Sóc Trăng cũ thực hiện theo Quyết định số 22/2019 và đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý rác của tỉnh Hậu Giang cũ thì theo Quyết định 06/2023.

Việc áp dụng cả 3 quyết định này sau thời điểm hợp nhất gặp nhiều khó khăn do không đồng bộ về mức giá, khó khăn trong xây dựng cũng như giao kinh phí.

Thực tiễn quá trình vận hành trong một, hai tháng đầu gây ra nhiều bất cập trong công tác thu gom trong toàn địa bàn TP sau hợp nhất. Trong khi đó, để xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật về định mức vận chuyển, thu gom, xử lý chất thải rắn mới đòi hỏi cần phải có thời gian.

Vì vậy, căn cứ các quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Luật Chính quyền địa phương, Sở đã tham mưu UBND TP ban hành công văn 3269 để tiếp tục thực hiện Quyết định 06 để thực hiện việc thu phí thu gom rác trên địa bàn TP Cần Thơ mới sau hợp nhất, cho đến khi ban hành quyết định mới.