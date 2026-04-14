Cần Thơ: Chưa phát hiện có tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm 14/04/2026 08:45

(PLO)- Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết như trên và đánh giá vẫn còn tình trạng các cơ quan, đơn vị chưa tự tin trong việc chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

Ngày 14-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo, đài định kỳ quý I-2026. Nhân dịp này, Báo Pháp Luật TP.HCM đã gửi câu hỏi, đề nghị Sở Nội vụ thông tin các kết quả sau 9 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Những khó khăn, vướng mắc mà các xã phường gặp phải và giải pháp của TP; Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có quá tải hay không và có tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm hay không.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: CTV

Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết, trên cơ sở các chủ trương, định hướng về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố đã thực hiện sắp xếp bộ máy hành chính đảm bảo tinh gọn, đúng quy định. Hoàn thành việc sắp xếp ổn định bộ máy của 103 xã, phường mới sau sáp nhập (toàn thành phố có 15 cơ quan; 412 phòng chuyên môn xã, phường; 103 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp; 103 Trạm Y tế).

Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn TP Cần Thơ được triển khai đồng bộ, kịp thời; hiện nay, thành phố có 6.893 công chức, 46.280 viên chức.

Cũng theo Sở Nội vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều giữa các xã, phường; một số đơn vị tuy đảm bảo về số lượng nhưng lại thiếu chuyên môn phù hợp ở một số vị trí việc làm; thiếu đội ngũ cán bộ, công chức có kinh nghiệm công tác, trong khi đội ngũ cán bộ, công chức mới chưa bắt nhịp công việc, chưa đủ kỹ năng tham mưu quản lý đa ngành, đa lĩnh vực… Trong khi đó, việc tăng cường, điều động cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều khó khăn do nhiều sở, ngành hiện đang thiếu hụt đội ngũ công chức, viên chức.

Sở này nhìn nhận, qua thực tế cho thấy, khối lượng công việc của cán bộ, công chức cấp xã rất nhiều, một công chức có thể đảm nhiệm nhiều vị trí việc làm; trong khi phải đảm bảo chất lượng, tiến độ giải quyết công việc và phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp.

“Hiện nay, thành phố đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và phân cấp, ủy quyền để thực hiện nhiệm vụ. Đến thời điểm hiện tại, thành phố chưa phát hiện có tình trạng cán bộ, công chức, viên chức “đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm”” –Sở Nội vụ cho hay.

Tuy nhiên, Sở này cũng thấy vẫn còn tình trạng các cơ quan, đơn vị chưa tự tin trong việc chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, dẫn đến việc có nhiều văn bản hỏi, trao đổi với các sở, ngành chuyên môn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Nguyên nhân do quy định ở một số lĩnh vực chưa được hướng dẫn kịp thời, nhất là ở mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Áp lực công việc rất lớn do khối lượng công việc trước đây nay được giao về cho địa phương.