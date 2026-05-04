Hai đơn vị thuộc Công an TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng 04/05/2026 16:08

(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự và Đội Khám nghiệm hiện trường vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân nhờ những thành tích đặc biệt xuất sắc.

Sáng 4-5, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng Cảnh sát hình sự và Đội Khám nghiệm hiện trường thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự.

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND Thành phố dự Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: CA

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì buổi lễ.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) được ví như "quả đấm thép" trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đơn vị đạt nhiều thành tích xuất sắc khi khám phá gần 27.000 vụ án, xử lý hơn 36.000 đối tượng. Đặc biệt, PC02 đấu tranh quyết liệt nhằm kéo giảm phạm pháp hình sự, triệt xóa các băng nhóm tội phạm đường phố, cướp giật.

Trước đó, ngày 17-4-2026, đơn vị này đã vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND Thành phố trao danh hiệu“Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho tập thể Đội Khám nghiệm hiện trường - Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM. Ảnh: CA

Trong khi đó, Đội Khám nghiệm hiện trường thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự được xác định là "chốt chặn khoa học" của hoạt động điều tra.

Lực lượng này thầm lặng giải mã sự thật bằng các căn cứ khoa học vững chắc, giúp xử lý đúng người, đúng tội. Qua đó, đơn vị góp phần hạn chế oan sai và không bỏ lọt tội phạm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND Thành phố và Ban Giám đốc Công an TP chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Đội Khám nghiệm hiện trường và Phòng Cảnh sát hình sự. Ảnh: CA

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong giữ gìn an ninh trật tự, Đội Khám nghiệm hiện trường đã vinh dự nhận danh hiệu cao quý từ Chủ tịch nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ tin tưởng cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Ông mong muốn lực lượng luôn "đi trước một bước" trong điều tra để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.