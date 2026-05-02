Công an TP.HCM cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35 mét 02/05/2026 18:32

(PLO)- Sau hơn một giờ nỗ lực trong không gian chật hẹp và thiếu oxy, Công an TP.HCM đã giải cứu thành công người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35 mét.

Ngày 2-5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM cho biết vừa giải cứu thành công một người dân gặp tai nạn rơi xuống giếng sâu trên địa bàn phường Tam Long.

Trước đó, lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 nhận tin báo về việc một người dân rơi xuống giếng sâu khoảng 35 mét tại khu phố Đông Hòa Long, phường Tam Long. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 23 thuộc Phòng PC07 đã điều động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng cấp tốc đến hiện trường.

Lực lượng thuộc Phòng PC07 tiếp cận, cứu nạn nhân ở dưới giếng sâu. Ảnh: CA

Tại đây, lực lượng chức năng đối mặt với thử thách lớn khi miệng giếng chỉ rộng khoảng một mét, nằm sâu trong vườn cây rậm rạp, cách xa đường chính hơn 1 km. Do xe chuyên dụng không thể tiếp cận, các cán bộ, chiến sĩ phải vác thiết bị nặng trên vai, băng qua địa hình hiểm trở để tiếp cận hiện trường.

Theo Phòng PC07, thời điểm tiếp cận, nạn nhân vẫn còn tỉnh nhưng trạng thái hoảng loạn. Trong không gian giếng sâu chật hẹp, thiếu ánh sáng và nguy cơ thiếu oxy, lực lượng CNCH đã nhanh chóng thiết lập hệ thống ròng rọc, sử dụng thang làm điểm neo thay cho giá ba chân chuyên dụng để đưa người xuống giếng.

Các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ trong thời gian ngắn nhất. Ảnh: CA

Giữa lòng giếng tối, một chiến sĩ CNCH đã trực tiếp xuống tiếp cận, vừa trấn an tinh thần, vừa cố định và cung cấp oxy để duy trì sự sống cho nạn nhân. Việc cứu hộ đảm bảo an toàn cho nạn nhân và chiến sĩ cảnh sát CNCH.

Sau hơn một giờ nỗ lực, đến 15 giờ 48 phút, nạn nhân đã được đưa lên mặt đất an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế chăm sóc.

Nạn nhân sau đó được đưa lên mặt đất an toàn. Ảnh: CA

Theo Phòng PC07, để xử lý thành công những vụ tai nạn trong không gian hạn chế như trên, cán bộ, chiến sĩ phải trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, tôi luyện bản lĩnh "Ba nhất": Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất.