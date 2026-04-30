Cướp giật điện thoại rồi nhờ tài xế xe công nghệ giao cho công an 30/04/2026 19:37

(PLO)- Nam thanh niên cướp giật iPhone 13 Pro Max ở phường Gò Vấp, TP.HCM rồi đưa cho một tài xế xe công nghệ nhờ giao cho công an hoặc nạn nhân để nhận tiền "bồi dưỡng".

Ngày 30-4, Công an phường Gò Vấp, TP.HCM cho biết đang lập hồ sơ, xử lý Nguyễn Hữu Tuấn (38 tuổi, ngụ phường Gò Vấp) về hành vi cướp giật tài sản.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Gò Vấp xác định Tuấn là thủ phạm cướp giật. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, vào lúc 6 giờ ngày 30-4-2026, Công an phường Gò Vấp tiếp nhận trình báo từ chị Phan Thị Anh T (28 tuổi, quê Đắk Lắk) về việc bị cướp giật tài sản.

Chị T cho biết khoảng 1 giờ 20 cùng ngày, chị cùng hai người bạn đi bộ từ hướng đường Lê Đức Thọ vào hẻm 193 Lê Đức Thọ, phường Gò Vấp. Khi đến trước địa chỉ 193/16, chị T đang cầm điện thoại iPhone 13 Pro Max gọi video call về quê thì một nam thanh niên chạy xe Honda Airblade ngược chiều áp sát, giật phăng điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát.

Đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau, anh Trần Công T (48 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh), tài xế hãng xe công nghệ, đến Công an phường Gò Vấp giao nộp một chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max.

Anh T trình báo, khoảng 1 giờ 28, khi đang đậu xe trước địa chỉ 97 Lê Đức Thọ, phường Hạnh Thông, một nam thanh niên chạy xe Airblade đến đưa điện thoại, nhờ anh giao cho công an hoặc trả lại cho người mất sẽ nhận được tiền "bồi dưỡng".

Do bận chở khách, đến sáng anh mới có thể đến trụ sở công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác số 7, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an phường Gò Vấp khẩn trương truy xét.

Dù lời khai của chị T khá mờ về nhân dạng cũng như biển số xe của nghi phạm nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Gò Vấp phối hợp với Phòng PC02 đã nhanh chóng khoanh vùng được đối tượng.

Đến 14 giờ ngày 30-4, lực lượng chức năng đã mời Nguyễn Hữu Tuấn (38 tuổi, quê Đồng Nai, trú tại đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp) về làm việc.

Qua đấu tranh, Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của chị T.

Được biết, Nguyễn Hữu Tuấn là người đã từng hai lần đi tù về tội cướp giật tài sản. Hiện, Công an phường Gò Vấp đã tiếp nhận người cùng phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.