Khởi tố người điều hành 326 công ty 'ma' để mua bán 16.700 tờ hóa đơn 30/04/2026 13:18

(PLO)- Lê Văn Hiền khai nhận đã sử dụng thêm 326 pháp nhân công ty "ma" khác và dùng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỉ đồng.

Ngày 30-4, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền (42 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) và 11 người khác để điều tra về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.HCM về tổng tấn công các loại tội phạm, tập trung vào án kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, Phòng PC03 đã khẩn trương rà soát các địa bàn trọng điểm.

Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát phát hiện Công ty Thái Hưng (số 327 - 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM) có nhiều dấu hiệu sai phạm. Cụ thể, công ty này xuất hóa đơn có doanh thu bán ra rất lớn nhưng kê khai thuế GTGT không đúng, có dấu hiệu che giấu doanh thu thực tế.

Mở rộng rà soát hóa đơn của các doanh nghiệp khác xuất cho Công ty Thái Hưng, Phòng PC03 phát hiện hệ sinh thái gồm nhiều công ty có biểu hiện nghi vấn do một băng nhóm chuyên nghiệp lập ra để mua bán trái phép hóa đơn. Chuyên án nhanh chóng được xác lập để đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định băng nhóm này gồm 12 người, do Lê Văn Hiền cầm đầu, vận hành đường dây chuyên nghiệp với quy mô đặc biệt lớn.

Ngày 27-4, Phòng PC03 tiến hành phá án, đồng loạt khám xét nơi ở của các bị can. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 207 USB Token dùng để duyệt, ký hóa đơn GTGT điện tử, hai đầu ghi CPU, một laptop cùng nhiều tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và đồng phạm đã sử dụng 35 pháp nhân công ty "ma" để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT. Tổng trị giá ghi khống chưa thuế là 2.814 tỉ đồng, thuế GTGT là 356 tỉ đồng, tổng giá trị hóa đơn lên đến 3.171 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hiền còn khai nhận đã sử dụng thêm 326 pháp nhân công ty "ma" khác và dùng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỉ đồng.

Hiện Phòng PC03 đang khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức đã mua hóa đơn từ băng nhóm này để thực hiện các hành vi như: Tham ô tài sản, rửa tiền, trốn thuế...

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp này.