Công an tìm bị hại liên quan cơ sở thẩm mỹ có dấu hiệu sai phạm 29/04/2026 11:54

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang xác minh sai phạm tại cơ sở thẩm mỹ DG Luxury và thông báo tìm các bị hại từng thực hiện dịch vụ tại đây để phục vụ điều tra.

Ngày 29-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang xác minh, giải quyết vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của cơ sở thẩm mỹ DG Luxury.

Cơ sở thẩm mỹ DG Luxury (còn có các tên gọi khác là Thẩm mỹ Winny, Seeami Luxury) tọa lạc tại địa chỉ số 42 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 1-2025 đến tháng 5-2025, cơ sở này có dấu hiệu hoạt động thẩm mỹ trái phép, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của khách hàng đã đến đây thực hiện các dịch vụ làm đẹp.

Để giải quyết triệt để vụ việc và có căn cứ xử lý theo quy định, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị những cá nhân từng thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ tại địa chỉ 42 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng trong thời gian từ tháng 1-2025 đến tháng 5-2025 nhanh chóng liên hệ phối hợp.

Mọi thông tin, tài liệu liên quan khách hàng vui lòng cung cấp về Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ: số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0693.187.680 để được hướng dẫn giải quyết nguồn tin về tội phạm.