Người dân vây bắt thanh niên vờ mua vàng rồi lấy tài sản tháo chạy

Ngày 29-4, Công an xã Phú Hòa Đông phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ vụ việc một nam thanh niên vờ mua nhẫn vàng rồi cầm tang vật bỏ chạy xảy ra trên địa bàn.
Theo điều tra ban đầu, chiều 28-4, nam thanh niên mặc đồng phục xe ôm công nghệ, điều khiển phương tiện dừng trước tiệm vàng PH trên đường tỉnh lộ 8, xã Phú Hòa Đông. Tại đây, người này vào tiệm vờ hỏi mua nhẫn vàng.
Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, người này cầm nhẫn vàng tháo chạy ra ngoài.
Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã truy đuổi. Ngay sau đó, người dân phối hợp với cơ quan chức năng khống chế, bắt giữ người này cùng tang vật.
Hiện danh tính người này chưa được cơ quan chức năng công bố. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.