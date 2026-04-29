Người dân vây bắt thanh niên vờ mua vàng rồi lấy tài sản tháo chạy 29/04/2026 09:47

(PLO)- Công an xã Phú Hòa Đông, TP.HCM, đang lập hồ sơ xử lý nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ có hành vi vờ mua vàng rồi lấy tài sản tháo chạy.

Ngày 29-4, Công an xã Phú Hòa Đông phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ vụ việc một nam thanh niên vờ mua nhẫn vàng rồi cầm tang vật bỏ chạy xảy ra trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, chiều 28-4, nam thanh niên mặc đồng phục xe ôm công nghệ, điều khiển phương tiện dừng trước tiệm vàng PH trên đường tỉnh lộ 8, xã Phú Hòa Đông. Tại đây, người này vào tiệm vờ hỏi mua nhẫn vàng.

Người dân vây bắt nam thanh niên. Ảnh cắt từ clip

Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, người này cầm nhẫn vàng tháo chạy ra ngoài.

Nam thanh niên tháo chạy trên đường. Ảnh cắt từ clip

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã truy đuổi. Ngay sau đó, người dân phối hợp với cơ quan chức năng khống chế, bắt giữ người này cùng tang vật.

Công an khám nghiệm, lấy lời khai người liên quan để điều tra. Ảnh: H.TÂM

Hiện danh tính người này chưa được cơ quan chức năng công bố. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.