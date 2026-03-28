Giả vờ hỏi đường rồi cướp giật dây chuyền vàng của bà cụ 28/03/2026 16:54

(PLO)- Hai nghi can giả vờ hỏi đường rồi cướp giật dây chuyền vàng của bà cụ 77 tuổi (ngụ phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 28-3, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an phường Phước Tân đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Tú (33 tuổi) và Đào Văn Phúc (29 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó vào sáng 14-3, bà NTP (77 tuổi, ngụ khu phố Hương Phước, phường Phước Tân) đang đi bộ về nhà sau khi mua đồ ăn sáng thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên đi xe máy áp sát.

Hai nghi can khi bị bắt. Ảnh: CA.

Lúc này người ngồi sau giả vờ hỏi đường rồi nhanh tay giật sợi dây chuyền vàng trên cổ bà P rồi cùng đồng phạm tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phước Tân đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự rà soát, xác minh, truy bắt đối tượng và tạm giữ Tú, Phúc khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở phường Tam Hiệp.

Tại cơ quan công an 2 nghi phạm khai nhận cướp giật dây chuyền bà P và còn thực hiện nhiều vụ cướp giật khác trên địa bàn phường Trảng Dài và Tam Hiệp.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.