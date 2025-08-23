Đồng Nai: Kẻ cướp giật iPhone trong cửa hàng dùng dao dọa người truy đuổi 23/08/2025 15:13

(PLO)- Khi lấy được hai chiếc điện thoại trong cửa tiệm, kẻ cướp giật dùng dao đe dọa người truy bắt rồi nhanh chóng lên xe bỏ chạy.

Ngày 23-8, cơ quan công an phường Long Bình (tỉnh Đồng Nai) làm việc với chủ cửa hàng điện thoại Nhật Nam (trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Long Bình) để tiếp nhận thông tin trình báo vụ việc cửa hàng bị cướp điện thoại di động.

Clip quay lại toàn bộ hành vi của tên cướp điện thoại.

Theo camera của cửa hàng ghi lại, vào khoảng 8 giờ 40 phút cùng ngày, nam thanh niên mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang đi bộ vào trong cửa hàng.

Lúc này trong cửa hàng có vợ của chủ tiệm và hai đứa trẻ đang ngồi chơi. Nam thanh niên giả vờ hỏi sửa điện thoại và muốn xem điện thoại để mua.

Camera cửa hàng quay lại toàn bộ hành vi cướp táo tợn. Ảnh: Cắt từ clip.

Vợ chủ tiệm đưa hai chiếc điện thoại iPhone cho người này xem thì người này cầm hai chiếc điện thoại rồi bỏ chạy ra đường.

"Thấy vậy vợ em đuổi theo và tri hô cùng mọi người gần đó đuổi theo để bắt giữ. Tuy nhiên, kẻ này dùng dao tấn công lại rồi nhảy lên xe máy hiệu Exciter màu đen ở gần đó bỏ chạy", chủ tiệm điện thoại kể lại.