Bắt giữ nghi phạm dùng dao khống chế cô gái rồi cướp vàng 21/08/2025 21:22

(PLO)- Để có tiền tiêu xài, nam thanh niên đạp ngã xe hai cô gái rồi dùng dao khống chế nạn nhân cướp lắc và dây chuyền vàng.

Ngày 21-8, Công an phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) đã bàn giao Nguyễn Đình Phúc (20 tuổi, nghi phạm 3 vụ cướp và cướp giật tài sản) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khuya ngày 13-8, chị MH được bạn nữ chở xe máy đi trên đường Nguyễn Khuyến (phường Trảng Dài) thì bị một nam thanh niên đi xe máy chặn đầu ép ngã xe. Lúc này, chị H bỏ chạy và tri hô nhưng bị tên cướp dùng dao khống chế cướp 1 lắc vàng và 1 sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Nguyễn Đình Phúc cùng phương tiện gây 3 vụ cướp, cướp giật tài sản. Ảnh: CA.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trảng Dài tổ chức lực lượng xác minh, truy xét. Đến chiều ngày 19-8, Công an phường phát hiện nghi can đang di chuyển trên đường Nguyễn Khuyến với biểu hiện tìm "con mồi" để tiếp tục gây án nên đã khống chế đưa về trụ sở lấy lời khai.

Tại đây nghi can khai nhận tên Nguyễn Đình Phúc và thừa nhận cướp 1 lắc vàng và 1 sợi dây chuyền vàng của chị H. Ngoài ra, trong ngày 17-8, Phúc còn thực hiện 2 vụ cướp giật dây chuyền vàng trên địa bàn phường Trảng Dài.