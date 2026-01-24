Bắt giữ hung thủ khống chế tài xế xe ôm công nghệ để cướp xe máy 24/01/2026 10:48

(PLO)- Tài xế xe ôm công nghệ bị kẻ cướp dùng dao khống chế lấy đi xe máy và tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 24-1, thông tin từ Công an xã Tân An (tỉnh Đồng Nai) cho biết đơn vị phối hợp cùng lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Vũ (27 tuổi, trú tại xã Tân An) về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, tối 20-1, anh NVT (26 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa), là tài xế xe công nghệ đang đang lưu thông qua khu vực cầu Bảy Quyến (xã Tân An) thì bị một người đàn ông chặn xe lại, dùng dao khống chế, cướp 1 xe máy và tiền mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tang vật trong vụ cướp cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an

Sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Công an xã Tân An đã báo cáo về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, đồng thời phối hợp với Công an các địa phương nhanh chóng tìm hung thủ.

Qua điều tra, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định hung thủ cướp tài sản là Nguyễn Văn Vũ. Mở rộng điều tra, công an làm rõ Nguyễn Xuân Hiếu và Phạm Thanh Cao (cùng 40 tuổi, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) là người đã tiêu thụ tài sản mà Vũ cướp được.

Hiện, Công an xã Tân An đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cùng vật chứng liên quan đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.