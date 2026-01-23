2 thiếu niên cướp xe đạp điện của bé trai 23/01/2026 17:03

(PLO)- 2 thiếu niên ở Đồng Nai chặn một bé trai đi xe đạp điện rồi cướp xe, tẩu thoát. Công an đã nhanh chóng xác minh, tạm giữ đối tượng để xử lý.

Ngày 23-1, Công an phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai đã làm rõ một vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, ngày 19-1, cháu HĐN (11 tuổi, phường Long Bình) khi đang đi xe đạp điện qua khu vực Nghĩa trang Phúc Lâm thì bị 2 thanh niên chặn lại. 2 thanh niên này đã lấy xe đạp điện của cháu N rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Hai thiếu niên cướp xe đạp điện của một cháu bé. Ảnh: Công an

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an vào cuộc điều tra làm rõ và bắt giữ 2 PHNM (15 tuổi) và MĐP (16 tuổi, cùng trú tại phường Long Bình). Tang vật liên quan vụ án đã được thu giữ.

Công an phường Long Bình đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao M và P cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.