Bắt giữ 2 nghi can cướp tài sản của học sinh ở Đồng Nai 30/10/2025 17:49

(PLO)- Hai nghi can tấn công học sinh khi đang dừng xe trú mưa, cướp xe máy và điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Ngày 30-10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm nghi can cướp tài sản của học sinh xảy ra trên địa phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, ngày 29-10, Phòng Cảnh sát Hình sự nhận được báo cáo của Công an phường Trấn Biên về vụ cướp tài sản xảy ra tại đường Đặng Văn Trơn. Nạn nhân là một học sinh lớp 10, bị hai thanh niên tấn công cướp xe máy và điện thoại di động hiệu iPhone 15.

Hai nghi can cướp tài sản của học sinh bị bắt. Ảnh: CA.

Xác định đây là vụ việc rất nghiêm trọng, đối tượng manh động sử dụng vũ lực để tấn công học sinh, người chưa thành niên, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp cùng Công an phường Trấn Biên xác minh, truy bắt kẻ cướp.

Đến ngày 30-10, lực lượng công an đã bắt giữ được Danh Nhật Linh (25 tuổi, quê Cà Mau) và Trần Hoàng Ân (23 tuổi, thường trú tại phường Trấn Biên) khi hai nghi can đang trốn tại một nhà nghỉ tại phường Tam Hiệp (tỉnh Đồng Nai).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận do không có nghề nghiệp nên đã rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Ân dùng xe máy chở Linh đi đến đoạn đường Đặng Văn Trơn thì thấy một học sinh dựng xe máy bên đường trú mưa nên đã lao vào tấn công để cướp xe máy và điện thoại...