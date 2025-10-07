Đồng Nai: Cảnh báo người lạ tiếp cận học sinh dụ dỗ đón về nhà do cha mẹ nhờ 07/10/2025 15:16

(PLO)- Trên địa bàn một số xã thuộc tỉnh Đồng Nai xảy ra việc người lạ tiếp cận học sinh, nói đón về nhà do cha mẹ nhờ khiến dư luận bất an.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai thông tin thời gian qua tại địa bàn xã Tân Phú, xã Thống Nhất đã xảy ra hiện tượng vào thời điểm tan học buổi trưa, buổi chiều các ngày trong tuần, có người lạ tiếp cận học sinh ở cổng trường, dụ dỗ đón các em về nhà do cha mẹ nhờ chở về.

Cảnh giác với người lạ dụ dỗ đón về

Cụ thể, tại xã Tân Phú, ngày 25-9, công an xã này đã có công văn gửi đến các trường học trên địa bàn về việc nâng cao tinh thần cảnh giác của học sinh.

Thời gian qua, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thường xuyên truyên truyền về kỹ năng sống, phổ biến pháp luật.

Đáng chú ý, thời điểm tan học buổi trưa ngày 24-9, tại một Trường Tiểu học trên địa bàn xã Tân Phú, một phụ nữ lạ mặt đã đến cổng trường tiếp cận hai em học sinh rồi nói cha mẹ các em bận việc nhờ chở về. Tuy nhiên, thấy người lạ nên các cháu nghi ngờ không lên xe của người phụ nữ này và chạy vào sân trường.

Từ tình hình trên, Công an xã Tân Phú đề nghị hiệu trưởng các trường học phổ biến; các em học sinh cần nâng cao cảnh giác, không nghe và làm theo lời người không quen biết. Khi gặp sự việc tương tự nêu trên, khuyến cáo các cháu học sinh nhanh chóng báo cho bảo vệ, giáo viên hoặc phụ huynh biết và đề nghị nhà trường báo về trực ban công an xã để phối hợp xử lý.

Sự việc tương tự cũng xảy ra tại một số trường học trên địa bàn xã Thống Nhất. Do vậy, công an xã đã ra văn bản để nhà trường, học sinh, phụ huynh cảnh giác khi có người lạ đến trường giờ tan học để dụ dỗ chở về nhà với lý do ba mẹ bận việc không đón được.

Cảnh giác các thủ đoạn dụ dỗ, thao túng tâm lý

Trước thực trạng trên, mới đây Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn có văn bản gửi Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và UBND các xã phường trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự gắn với đảm bảo an toàn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh thời gian qua một số địa bàn xã xảy ra việc người lạ tiếp cận em học sinh nói đón về nhà do cha mẹ nhờ gây dư luận bất an trong nhân dân.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tổ chức thực hiện công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Các em học sinh lắng nghe CSGT tuyên truyền về ý thức khi tham gia giao thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo liên hệ chặt chẽ với công an tỉnh và các ngành, đoàn thể liên quan theo dõi, phối hợp trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát ngăn chặn để loại bỏ các nguy cơ mất an toàn, an ninh trật tự an toàn trường học. Đặc biệt tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn tội phạm dụ dỗ, lừa đảo, thao túng tâm lý bắt cóc và "bắt cóc online" đối với trẻ em, học sinh, sinh viên.

Công an tỉnh Đồng Nai cần tăng cường chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn trường học.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể có kế hoạch hỗ trợ nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục, quản lý, bảo vệ trẻ em, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, nhất là thời gian trước, sau giờ học và các ngày nghỉ trong tuần.

Cùng với đó, giao UBND các xã, phường cùng các cơ sở giáo dục thực hiện phối hợp cam kết chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, học sinh để đảm bảo an toàn trường học, tuyên truyền, kiểm tra, cảnh báo ngăn chặn loại bỏ các nguy cơ mất an toàn, an ninh, trật tự, an toàn trường học, các thủ đoạn dụ dỗ, lừa đảo, thao túng tâm lý đối với trẻ em, học sinh.