Cảnh giác 'thiên đường việc nhẹ lương cao' - Bài 1: Ký ức ở 'địa ngục lừa đảo'

(PLO)- Công an, biên phòng Việt Nam phối hợp lực lượng chức năng Campuchia tăng cường điều tra, giải cứu nạn nhân và triệt phá nhiều đường dây lừa đảo, buôn người xuyên biên giới, thể hiện quyết tâm chung trong bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân hai nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nạn nhân sập bẫy những kẻ lừa đảo.

Thượng tá Vi Trung Kiên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (BĐBP Tây Ninh), cho biết thời gian gần đây, tình trạng buôn người và lừa đảo lao động Việt Nam sang Campuchia đang diễn biến phức tạp. Trước thực tế này, lực lượng biên phòng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ: từ tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm, đến tuần tra kiểm soát liên tục cả ngày lẫn đêm.

“Trung bình mỗi ngày, chúng tôi duy trì nhiều tổ tuần tra cơ động, kết hợp chốt chặn tại các điểm nóng và địa bàn xa. Nhờ vậy, nhiều vụ vượt biên trái phép đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời”- Thượng tá Kiên cho hay.

Không chỉ đơn lẻ hành động, BĐBP Tây Ninh còn phối hợp chặt chẽ với công an, chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Sự kết nối này giúp trao đổi nhanh thông tin, xử lý các tình huống phát sinh, thậm chí ngăn chặn từ giai đoạn manh nha.

Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng biên phòng tỉnh đã tiếp nhận 29 đợt với tổng cộng 1.725 lao động Việt Nam về nước qua các cửa khẩu Xa Mát và Mộc Bài. Ngoài ra, khoảng 20 người đã tự trốn thoát khỏi các tổ chức lừa đảo, chạy về phía biên giới cầu cứu.

Trong đó có 365 trường hợp bị xử phạt hành chính về hành vi xuất nhập cảnh trái phép với số tiền gần 1,5 tỉ đồng. Đáng chú ý, có trường hợp đang bị công an trong nước truy nã hoặc thuộc diện cấm xuất cảnh. Đặc biệt, có người vừa bị trục xuất đã tái phạm, vượt biên lần thứ hai để tìm “việc nhẹ, lương cao”, buộc cơ quan chức năng phải khởi tố hình sự.

Theo BĐBP Tây Ninh, điều đáng lo hơn là trong số hơn 1.300 người còn lại, tuy xuất cảnh hợp pháp bằng hộ chiếu, visa, nhưng họ vẫn làm việc cho các tổ chức tội phạm ở Campuchia. Không ít trường hợp bị lôi kéo tham gia trực tiếp vào các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia – giả danh công an, viện kiểm sát, nhân viên bưu điện… để chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam.

“Ban đầu nhiều người chỉ là nạn nhân. Nhưng khi đã bị khống chế, đe dọa, họ lại tham gia vào phi vụ lừa đảo. Chính sự biến tướng này khiến việc xử lý, truy vết tội phạm càng phức tạp, khó khăn hơn nhiều”- một cán bộ biên phòng chia sẻ.

Cùng chung mục tiêu, thời gian qua, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã siết chặt nhiều biện pháp phòng ngừa. Thiếu tá Lê Thị Phương Nam, Trưởng Công an xã Bến Cầu, cho biết lực lượng công an xã duy trì tuần tra hàng ngày tại các khu vực công cộng, đồng thời phối hợp tuần tra dọc tuyến biên giới từ 22 giờ đến 2 giờ sáng.

Mới đây, Công an xã Bến Cầu đã kịp thời ngăn chặn hai vụ lừa đảo. Cụ thể, ngày 25-9, tại ấp Chánh, lực lượng phát hiện Nguyễn Thị Phương (20 tuổi, Đồng Nai) mang theo hành lý chuẩn bị xuất cảnh trái phép sau khi bị dụ dỗ qua Facebook với lời hứa lương 900 USD/tháng.

Trước đó, tối 24-9, công an kiểm tra một nhà trọ gần cửa khẩu, phát hiện Danh Xuân Hồng (19 tuổi, ngụ Cần Thơ) đang chờ người đưa sang Campuchia làm việc tại quán karaoke. Sau khi được giải thích, Hồng mới biết mình sập bẫy lừa đảo và được công an hỗ trợ liên hệ gia đình để đưa về quê.

Theo Thiếu tá Nam, khó khăn lớn nhất hiện nay là lực lượng mỏng, chưa thể kiểm soát 24/24 mà chỉ tập trung vào khung giờ cao điểm. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành của người dân, đặc biệt là cư dân biên giới, nhiều đối tượng nghi vấn đã được kịp thời phát hiện, tố giác.

Không chỉ ngăn chặn, lực lượng công an còn đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội chính thống, phối hợp các cơ sở lưu trú, trường học, doanh nghiệp để cảnh báo nguy cơ. “Người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên cần tuyệt đối cảnh giác trước lời mời chào việc nhẹ, lương cao. Nếu xuất cảnh trái phép, nguy cơ không chỉ mất tiền mà còn rơi vào vòng lao lý”- Thiếu tá Nam khuyến cáo.

Mỗi đợt tiếp nhận lao động bị trục xuất, lực lượng biên phòng và công an Tây Ninh phải huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia sàng lọc, thẩm vấn và điều tra. Công việc này thường kéo dài từ 4 đến 15 ngày. Chi phí ăn uống, đảm bảo an ninh cho hàng trăm người mỗi đợt rất lớn nhưng chưa có ngân sách ổn định. Nhiều khi đơn vị phải xã hội hóa, thậm chí vận động chùa, mạnh thường quân hỗ trợ.

“Chúng tôi từng chứng kiến cảnh gia đình ôm nhau khóc nức nở khi con em được trả về. Nhưng cũng có trường hợp vừa trở về đã tìm đường quay lại. Điều đó càng khiến công tác tuyên truyền phải kiên trì, bền bỉ”- Thượng tá Vi Trung Kiên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, nhấn mạnh.

Nỗ lực của lực lượng biên phòng và công an Tây Ninh không chỉ dừng lại ở việc chặn các đường dây buôn người, mà còn mang tính nhân đạo, tạo điểm tựa để những phận đời lầm lỡ có cơ hội trở về. Song, để giải quyết tận gốc, cần nâng cao nhận thức cộng đồng, siết chặt quản lý lao động xuất cảnh, đồng thời có chính sách hỗ trợ việc làm trong nước để người dân không còn mơ tưởng “thiên đường việc nhẹ, lương cao” bên kia biên giới.

Dù lực lượng chức năng Việt Nam, Campuchia ra sức tuyên truyền, có nhiều giải pháp ngăn chặn nạn lừa đảo, buôn người, nhưng cạm bẫy của những kẻ lừa đảo ngày càng tinh vi, vẫn còn những nạn nhân nhẹ dạ. Không ít người trẻ vì tin tưởng bạn bè hay mong muốn đổi đời nhanh chóng đã rơi vào tay các đường dây buôn người xuyên quốc gia. Trường hợp của chị N là một lát cắt đau xót trong bức tranh u ám ấy.

Câu chuyện bắt đầu từ một cuộc hẹn tưởng chừng vô hại. Người bạn cũ lâu ngày không gặp, nay liên lạc lại qua mạng xã hội ngỏ ý muốn gặp mặt. Không chút nghi ngờ, chị N đồng ý. Nhưng chuyến xe định mệnh hôm đó đã đưa chị rơi vào cạm bẫy.

Chị kể, bạn đặt xe cho đi. Vừa lên xe không lâu, chị thấy mệt mỏi và gục xuống ngủ. “Lúc tỉnh dậy thì tôi đã ở bên Campuchia rồi” - giọng chị nghẹn lại.

Chỉ sau vài giờ, mọi thứ xung quanh thay đổi hoàn toàn: giấy tờ tùy thân bị tịch thu, điện thoại mất sóng, liên lạc với gia đình bị cắt đứt.

Ngay khi đặt chân tới Campuchia, chị N bị đẩy vào guồng máy lừa đảo tinh vi. Những kẻ buôn người không cho chị cơ hội lựa chọn: nộp 200 triệu đồng “chuộc thân” trong vòng một giờ hoặc chấp nhận trở thành công cụ cho chúng. Đêm khuya, chị lặng im, bởi biết gia đình không thể xoay nổi số tiền ấy.

Chị nhanh chóng bị đưa vào một “công ty quốc tế” trá hình - nơi vận hành hàng chục văn phòng, mỗi nơi phụ trách một ứng dụng lừa đảo khác nhau. Chị bị ép tham gia “ứng dụng (app) tình cảm” - nơi các nhân viên giả danh doanh nhân thành đạt, tạo hồ sơ Facebook ảo, tiếp cận người Việt ở nước ngoài, chủ yếu là nhóm tuổi trung niên cô đơn rồi dần dần dẫn dụ họ nạp tiền đầu tư.

“Họ có quy trình rất chặt: ngày 1 nói gì, ngày 2 nói gì, ngày 3 thuyết phục ra sao. Khách vừa đồng ý nạp 10.000 USD thì họ chỉ cho nạp 1.000 trước để tạo niềm tin. Sau đó mới nâng dần lên 50.000, 100.000. Có người chỉ sau vài ngày đã mất trắng hàng trăm ngàn USD. Nếu nhân viên nói sai một câu, không dụ được khách, lập tức sẽ bị đánh, bị phạt”- N kể.

Trong suốt tám tháng, chị chứng kiến những màn tra tấn rùng rợn. Người nào lén nhắn tin cầu cứu mà bị bắt gặp sẽ phải chịu đòn roi; thậm chí bị buộc “nhảy cóc” từ tầng 7 xuống.

“Có lần trời mưa lớn, chúng tôi mặc sẵn đồ để chờ cơ hội trèo qua bức tường chưa hoàn thiện. Nhưng bảo vệ ngồi ngay đó, tăng cường thêm người, không ai dám chạy. Một lần khác, hàng trăm người đồng loạt bỏ trốn nhưng đều bị bắt lại. Sau đó thì không ai dám nghĩ đến chuyện chạy nữa” - N nghẹn giọng.

Không chỉ dừng ở tra tấn thể xác, bọn tội phạm còn bắt nhân viên phải tìm mọi cách moi tiền từ khách, kể cả dụ họ vay nặng lãi, vay người thân rồi dồn hết vào sàn ảo. Có khách nước ngoài bị ép vay mấy chục ngàn đô, cuối cùng trắng tay, nợ nần chồng chất.

Chị N kể rằng trong "địa ngục lừa đảo" ấy, người ta còn dựng lên một “văn hóa ăn mừng” ghê rợn. Đó là ai lừa được khách nạp 1.000-5.000 USD thì được mở nhạc, tung hô. Ai lừa được 100.000 USD thì cả khu mở nhạc ăn mừng. Và những kẻ đạt đến mức 1 triệu USD, thậm chí còn bắn pháo hoa.

Sau nhiều tháng sống trong guồng máy lừa đảo tại Campuchia, chị N hiểu rằng chỉ có một con đường duy nhất để thoát thân: tìm cách liên lạc về gia đình. Nhưng trong môi trường kiểm soát ngặt nghèo, bất kỳ hành động sơ sẩy nào cũng đồng nghĩa với đòn roi, thậm chí là nguy hiểm tính mạng.

Khi bị chuyển sang một tòa nhà mới, sự kiểm soát có phần lỏng lẻo hơn so với nơi cũ. Chị quyết định giả vờ ngoan ngoãn, tạm thời tuân thủ để chờ cơ hội.

﻿ ﻿

“Ai tỏ ra ngoan ngoãn, làm việc đều thì sẽ được phát một chiếc sim Mỹ để liên lạc với khách. Tôi biết chính từ những chiếc sim ấy có thể mở ra một cánh cửa cầu cứu” - chị N kể.

Cơ hội đến khi chị tìm được tài khoản Facebook của một người chị họ ở Úc. Giả vờ như đang làm việc, chị gửi tin nhắn ngụy trang thành lời chào hàng. May mắn chị họ phản hồi, N mừng đến run rẩy, lén đợi lúc vào nhà vệ sinh để gõ vội vài chữ cầu cứu.

“Mỗi lần đi toilet tôi nhắn vội vài chữ, tim đập thình thịch. Tôi biết nếu bị phát hiện, họ sẽ đánh chết sống. Tôi hoảng loạn khi nghe tin nhiều người đã bị lôi ra tra khảo, bị đánh dã man chỉ vì nhắn tin cầu cứu” - N rùng mình nhớ lại.

Không lâu sau, đúng như lo sợ, chị bị phát giác. Một buổi tối, nhóm quản lý người nước ngoài cùng phiên dịch gọi chị lên phòng. Họ tra khảo về cách chị báo tin, buộc phải khai rõ “ai dạy, báo bằng hình thức nào, gửi lúc nào?”. Những cái tát liên tiếp giáng xuống. May mắn thay, chị chỉ bị đánh nhẹ để răn đe rồi bị bắt quỳ hàng giờ. “Lần đó tôi nghĩ chắc mình không sống nổi” - chị nói.

Thế rồi bất ngờ, một nhóm người nước ngoài lạ mặt xuất hiện. Sau nhiều giờ hỏi han và chụp ảnh đối chiếu thì chị được đưa lên xe di chuyển qua nhiều điểm khác nhau. Từ một văn phòng ở Campuchia sang một trạm gác, rồi tiếp tục bị chia xe, đổi người chở. Mãi đến khi xe dừng ở gần cửa khẩu Mộc Bài, chị mới được giao cho một người đàn ông Việt Nam. Anh im lặng đưa chị qua trạm xăng rồi đến cửa khẩu, nơi người cô ruột đang chờ.

“Lúc gặp cô rồi tôi mới tin mình được giải cứu. Nhưng khi ngồi trên xe vẫn sợ, sợ họ sẽ bán đi chỗ khác, đưa tôi về xong lại đẩy ngược trở lại. Chỉ khi thấy bảng hiệu “Tây Ninh”, tôi mới an tâm, bật khóc nức nở” - chị nghẹn ngào.

Hành trình trở về của N khép lại bằng giọt nước mắt đoàn tụ. Điều chị lo sợ hơn cả là vẫn còn nhiều người Việt mắc kẹt ở bên kia biên giới. Chị cảnh báo thủ đoạn của bọn tội phạm ngày càng biến tướng: từ chiêu “việc nhẹ lương cao” đến giả danh đi thiện nguyện, viếng chùa, thậm chí dụ hiến thận để trả nợ... Chúng còn bắt chính những nạn nhân phải lừa kéo thêm người thân qua.

“Có những phụ nữ bỏ con nhỏ ở nhà, bị lừa sang Campuchia rồi chỉ còn biết khóc cầu cứu. Có người bị bắt vay nặng lãi để nộp cho bọn chúng, trắng tay và nợ chồng nợ. Nhiều người bất chấp nguy hiểm lên kế hoạch trốn nhưng chỉ cần thất bại là phải trả giá rất đắt”- N kể.

Câu chuyện của chị là lời cảnh tỉnh: chỉ một phút nhẹ dạ, người ta có thể đánh mất tất cả - từ tiền bạc, nhân phẩm đến cả mạng sống. Và rằng, chỉ có con đường lao động chân chính, qua kênh hợp pháp mới là tấm vé an toàn duy nhất.