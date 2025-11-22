Hoa hậu Thùy Tiên: Từ hào quang đến bản án 2 năm tù

(PLO)- Từ cô gái từng bước vượt khó để chạm tới vương miện hoa hậu quốc tế, Nguyễn Thúc Thùy Tiên lại bước vào ngã rẽ đầy sóng gió ở tuổi 27.

Là người đẹp Việt Nam đầu tiên đội chiếc vương miện cao quý nhất của Miss Grand International, Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng là biểu tượng của sự nỗ lực và thành công. Thế nhưng ba năm sau đăng quang, nàng hậu đối mặt với biến cố không ai ngờ tới: Bị khởi tố, bắt tạm giam và sau đó là bản án sơ thẩm 2 năm tù về tội lừa dối khách hàng.

Từ ánh đèn sân khấu đến phòng giam, cú “sẩy chân” của Thùy Tiên gây chấn động dư luận nhưng cũng là bài học đắt giá cho rất nhiều người.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998 tại TP.HCM. Theo lời Tiên, cha mẹ đổ vỡ từ khi cô 1 tuổi nên cô sống cùng dì ruột đến năm 18 tuổi. Điều này khiến Tiên sớm tự lập và luôn khao khát được công nhận.

Cô theo học Khoa Pháp văn - Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM sau chuyển sang ngành Quản lý Khách sạn - Nhà hàng tại Đại học Hoa Sen (chương trình hợp tác Vatel - Pháp).

Đầu năm 2025, Thùy Tiên công bố trên mạng xã hội rằng đã tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn của Trường Đại học Quản trị du lịch - khách sạn Thụy Sĩ (SHMS University Center).

Về sự nghiệp nghệ thuật, năm 2017, Thùy Tiên đoạt Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ - bước đệm quan trọng đưa cô vào Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô từng được chỉ định tham dự Miss International 2018 nhưng không lọt top.

Dù vậy, hành trình của Tiên chỉ mới bắt đầu.

Ngày 16-11-2021, Thùy Tiên tiếp tục được chỉ định đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International (Hoa hậu Hoà bình Quốc tế).

Ngày 4-12-2021, tại Thái Lan, Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang tại sân chơi sắc đẹp này.

Từ đây, cuộc sống của cô bước sang một trang mới - tưởng chừng chỉ toàn hào quang.

Sau khi đăng quang, cô đồng hành cùng chủ tịch cuộc thi chu du khắp thế giới làm thiện nguyện; được truyền thông nước ngoài lẫn trong nước săn đón.

Trở về nước, cô được Thủ tướng tặng bằng khen Gương mặt trẻ tiêu biểu 2021. Sau đó, cô tích cực tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật sôi nổi, đồng thời có nhiều chương trình, dự án cộng đồng, thiện nguyện trong và ngoài nước.

Khoảng thời gian đó, người ta biết đến Thùy Tiên với một hình ảnh nàng hậu xinh đẹp, thông minh và có học thức - thể hiện qua hành động cùng những câu trả lời sắc bén trước truyền thông.

Thế nhưng, ánh hào quang không kéo dài mãi…

Trong thời gian được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2021, Thùy Tiên bất ngờ vướng tranh chấp vay nợ 1,5 tỉ đồng.

Sau sự việc, Tiên lên tiếng xin lỗi khán giả, đồng thời cho biết sẽ báo cơ quan chức năng vì bị đe dọa và ảnh hưởng danh dự. Đến tháng 10-2022, Tiên bị kiện yêu cầu trả gần 2,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, cả cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều bác yêu cầu khởi kiện.

Dù không phải trả nợ, vụ ồn ào vẫn khiến hình ảnh của Thùy Tiên bị tổn hại, nhưng đó chưa phải biến cố lớn nhất cuộc đời nàng hậu.

Quang Linh và Thùy Tiên quen biết nhau vào đầu năm 2022 khi cùng quảng cáo một nhãn hàng, sau đó gắn bó qua nhiều hoạt động thiện nguyện, từ xây giếng ở châu Phi đến xây trường tại Việt Nam. Khi Hằng Du Mục xuất hiện, bộ ba càng thân thiết và thường đồng hành trong nhiều dự án.

Sự xuất hiện của cả ba, đặc biệt là Thùy Tiên và Quang Linh có những thời điểm bùng nổ truyền thông với những hình ảnh đẹp, thông điệp tích cực.

Tháng 12-2024, Tiên công bố hợp tác ra mắt kẹo rau củ Kera cùng Quang Linh và Hằng Du Mục.

Tuy nhiên, đến tháng 3-2025, một người tiêu dùng đăng video cho biết 30 viên kẹo chỉ chứa 0,51 g chất xơ.

Ngày 4-4-2025, Tiên bị xử phạt 25 triệu đồng vì không thông báo rõ việc được tài trợ khi quảng bá sản phẩm. Thời gian đó, cô hai lần đăng lời xin lỗi, thừa nhận quảng cáo khi chưa nắm rõ sản phẩm, khẳng định muốn đối mặt sai lầm và cam kết phối hợp đền bù cho khách hàng.

Dù vậy, nhiều khán giả vẫn không chấp nhận lời xin lỗi của cô. Cuối cùng cơ quan điều tra đã vào cuộc.

Ngày 19-5-2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Thùy Tiên về tội lừa dối khách hàng theo Điều 193 BLHS. Điều tra ban đầu xác định kẹo Kera là sản phẩm hợp tác kinh doanh giữa cô và các cổ đông Công ty Chị Em Rọt, trong đó Tiên góp vốn hưởng lợi nhuận 30%.

Bộ phim “Chốt đơn” do cô đóng chính sau đó phải dùng AI để thay thế hình ảnh nàng hậu. Danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu cũng bị thu hồi.

Ngày 4-9-2025, Cơ quan CSĐT ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Thùy Tiên cùng các đồng phạm.

Ít ngày sau, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố. Theo cáo trạng, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies - kẹo Kera là sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt ký hợp đồng với Công ty Asia sản xuất.

Quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, các bị can đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm; biết rõ hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera rất thấp (0,935%), không như quảng cáo "1 viên kẹo bằng một đĩa rau".... nhưng vẫn ban hành công bố kẹo Kera với 10 loại rau, củ, quả chiếm tỉ lệ 28,13%.

Vai trò của Thùy Tiên là cổ đông Công ty Chị Em Rọt và là KOL tham gia xây dựng kịch bản, đưa thông tin sai lệch về nguyên liệu, công dụng sản phẩm để quảng bá trên mạng xã hội. Cô cùng các bị can khác quay video, livestream ba lần, góp phần bán hơn 129.000 hộp kẹo. Thùy Tiên không kiểm tra chất lượng sản phẩm, vẫn tham gia truyền thông theo kịch bản gian dối.

Ngày 19-11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án. Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật CTCP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Thùy Tiên bị đưa ra xét xử về tội lừa dối khách hàng.

Tại tòa, Thùy Tiên khai không biết rõ vùng nguyên liệu khi thực hiện quảng cáo kẹo Kera. Ban đầu góp 25% vốn, sau buổi livestream đầu tiên, cô đề xuất nâng lên 30% vì thấy dự án tiềm năng và muốn tham gia sâu vào điều hành.

Thời điểm đó, Công ty Sen Vàng quản lý hình ảnh, hưởng 30% doanh thu quảng cáo và đứng ra xử lý toàn bộ thủ tục pháp lý. Khi HĐXX hỏi liệu công ty quản lý có cảnh báo gì về việc quảng bá kẹo Kera, Thùy Tiên nói có báo với công ty rằng sắp tới muốn làm sản phẩm kẹo rau củ với Công ty Chị Em Rọt.

Về nhận thức là người nổi tiếng, Thùy Tiên nói nếu biết sản phẩm sai thì đã không làm vì “xây dựng hình ảnh rất khó”. Cô bất ngờ với kết quả giám định, cho biết bản thân và cha mình cũng trực tiếp dùng sản phẩm, và đây là “bài học rất lớn”.

Thùy Tiên khai không trực tiếp bán hàng, chỉ đại diện nhãn hàng; giỏ hàng gắn trên trang cá nhân giúp bán được sản phẩm và cô nhận 6,8 triệu đồng. Sau sự việc, cô đã vận động gia đình nộp 3,2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, dựa trên tỉ lệ cổ phần.

HĐXX cũng chất vấn ai tư vấn cô ký hợp đồng lùi ngày với Công ty Sen Vàng, lưu ý những người này có thể bị xem xét hành vi che giấu tội phạm. Thùy Tiên nói không nhớ rõ.

Khi VKS hỏi lý do muốn tăng vốn góp lên 30%, Thùy Tiên cho biết điều này là để thực hiện mong muốn tham gia sâu vào việc điều hành doanh nghiệp. Việc quay vùng nguyên liệu là để quảng bá kẹo Kera, đưa cho khách hàng một cách nhìn trực quan hơn về sản phẩm dù không biết quy trình sản xuất.

Nói lời sau cùng, Thùy Tiên xin lỗi khách hàng vì quảng cáo của mình khiến họ dùng sản phẩm ảnh hưởng sức khỏe. Cô thừa nhận sai lầm, cho rằng bản thân và các cổ đông còn non nớt, thiếu hiểu biết pháp luật, đây là bài học lớn cho bị cáo và tất cả mọi người.

Cô khẳng định làm từ thiện là để giúp người khác, không phải che đậy cho cái sai của mình. Thùy Tiên cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ cho các cổ đông, vì họ khởi động dự án với mục đích tốt, muốn hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trồng, canh tác và có thu nhập, tương tự mô hình mọi người từng tham gia tại Angola.

Kết thúc phiên tòa, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thúc Thùy Tiên 2 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Vụ án của Thùy Tiên cùng đồng phạm tạm khép lại với bản án sơ thẩm. Nó không chỉ là bài học với riêng bản thân Thùy Tiên mà còn là lời nhắc nhở cho những ai muốn thương mại hóa hình ảnh cá nhân: Mọi lời nói, hành vi đều phải đi kèm với trách nhiệm và sự hiểu biết pháp luật.