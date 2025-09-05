Sau cuộc điện thoại xưng shipper giao hàng, cô gái trẻ bị 'bắt cóc online' 05/09/2025 16:33

(PLO)- Nạn nhân nhận được điện thoại lạ giới thiệu là shipper thông báo có đơn hàng và yêu cầu cung cấp địa chỉ để giao rồi bị "bắt cóc online".

Hôm 3-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, nhận được trình báo của chị HA (thường trú phường Trấn Biên) về việc con gái bị bắt cóc, gọi điện, nhắn tin yêu cầu gia đình phải đưa 300 triệu đồng tiền chuộc để trả người.

Chị H nhận được tin nhắn qua Zalo của con với nội dung: “Mẹ ơi mẹ có tiền không chuyển cho con 300 triệu”.

Xác định đây là vụ “bắt cóc online” nên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Cục nghiệp vụ, Công an phường Trấn Biên, nhanh chóng vào cuộc điều tra, giải cứu thành công nạn nhân khi em đang trong một nhà nghỉ ở phường Trấn Biên.

Theo lời kể, vào chiều 2-9, nạn nhân nhận được điện thoại lạ giới thiệu là shipper thông báo đơn hàng và yêu cầu cung cấp địa chỉ để giao hàng.

Một lúc sau, có một người xưng là công an gọi điện đến nói nạn nhân có liên quan đến một đường dây ma túy và rửa tiền yêu cầu cài ứng dụng Zoom, mở camera, đồng thời để chứng minh trong sạch phải chuyển tiền nếu không sẽ bị bắt giam.

“Nhóm lừa đảo yêu cầu em đến chỗ vắng người, không được liên lạc với ai rồi thuê phòng trong nhà nghỉ gọi zalo qua Zoom để giám sát, đe doạ. Họ yêu cầu tài khoản Facebook, Zalo cùng mật khẩu rồi nhắn tin vào số máy người thân yêu cầu đưa tiền chuộc” - nạn nhân kể lại.